Madagascar: Projet ODOF - Une usine de pâtes alimentaires à Arivonimamo

Le district d'Arivonimamo célèbre la mise en service de sa deuxième unité industrielle dans le cadre du programme One District, One Factory. Cette usine abrite une ligne de production de pâtes alimentaires à base de riz.

Arivonimamo accueille désormais sa propre unité de production de pâtes alimentaires, dotée d'une capacité de production de 4 tonnes par jour, soit l'équivalent de quatre-vingts sacs. Cette nouvelle installation, officiellement inaugurée hier par Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation et du Commerce, s'inscrit dans le cadre du programme One District, One Factory. Il s'agit de la seconde pépinière industrielle établie dans le district d'Arivonimamo et celle-ci est sous la gestion de la société NETA (Notre Entreprise de Transformation Alimentaire) Madagascar. Cette initiative constitue un coup de pouce attendu par la commune et le district, tout en offrant dix emplois directs à des jeunes de la région. Selon Miarantsoa Anjaramalala Roland Fidèle, le gérant de l'usine, « la création d'emplois est l'un des avantages de l'implantation d'une telle unité dans notre région. Nous employons actuellement dix jeunes qualifiés qui étaient à la recherche d'un emploi stable ».

Il est indéniable que le programme One District, One Factory est pleinement opérationnel. Ce projet de pépinières industrielles, mis en oeuvre par le ministère de l'Industrialisation, vise à favoriser à la fois les producteurs et les consommateurs.

Tarif avantageux

Les pâtes produites, présentées dans des emballages de qualité équivalente à ceux des autres pâtes importées, offrent une qualité de production concurrentielle sur le marché, et sont proposées à un prix compétitif, compris entre 800 et 900 Ariary pour 85g. Ce tarif avantageux constitue une alternative moins onéreuse que celui des pâtes importées, vendues à plus de 1000 Ariary pour 85g. Lors de l'inauguration de l'usine, le ministre de l'Industrialisation, Edgard Razafindravahy, a souligné dans son discours l'objectif essentiel du programme One District, One Factory : "Ce projet vise à protéger nos producteurs, car la difficulté des agriculteurs impacte la prospérité du pays". Le ministère de l'Industrialisation s'engage à soutenir les producteurs et les sociétés coopératives dans la recherche de débouchés, en annonçant la mise en place d'une centrale d'achats dédiée aux produits du programme One District, One Factory, afin de valoriser les productions des unités industrielles en opération.

Au-delà de sa contribution à la production de pâtes, cette nouvelle usine aura un impact significatif sur la population locale. Elle incitera les opérateurs de la région, reconnus pour leur productivité, à améliorer leurs rendements. "L'achat des produits agricoles à des prix bénéfiques permettra aux agriculteurs d'améliorer leur rendement en investissant dans leurs intrants", a expliqué le ministre de l'Industrialisation. La plupart des ingrédients nécessaires à la fabrication des pâtes alimentaires, tels que le riz, l'huile et les oeufs, seront fournis par des producteurs locaux. Ce sont donc deux unités industrielles du programme One District, One Factory qui sont maintenant implantées à Arivonimamo, l'autre étant une unité de fabrication de jus à base d'ananas, un fruit abondant dans la région.