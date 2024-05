Madagascar: Natation / Championnat de Madagascar - Eliot Rakotondramanga signe deux records

Pluie de records et meilleures performances. Deux nouveaux records nationaux et cinq meilleures performances (MP) ont été actualisés, durant les deux premières journées des championnats de Madagascar de natation sur bassin de 50m. Le sommet national s'étale sur quatre jours et prendra fin aujourd'hui, à la piscine de l'Académie nationale des sports (ANS) Ampefiloha.

L'expatrié de France, Eliot Rakotondramanga, âgé de 21 ans, a signé deux nouveaux records. Le premier en 50m dos, pendant la première journée. Le nouveau temps est de 27,27 contre l'ancien record de 27,50 de Mickael Herinaivo Rasolonjatovo de l'Association sportive Saint Michel, qui date de 2020. Il a réalisé le deuxième record en 100m dos, jeudi. Le nageur licencié au club Saint Michel a réalisé un nouveau temps de 57,93 contre 59,35 du même Mickael Rasolonjatovo, en 2020.

Eliot, de père et de mère malgaches, a commencé à pratiquer la natation à l'âge de 9 ans au club de Villejuif natation dans la Région parisienne. «J'ai d'abord pratiqué le taekwondo. Le médecin du club m'a conseillé de travailler les jambes et de pratiquer la natation. J'ai vite progressé et j'étais bon, puis j'ai arrêté le taekwondo», relate Eliot. Il a déjà été, à plusieurs reprises, champion de Tunisie, de France, de Slovaquie et, maintenant, de Madagascar.

Quadruplé

Le jeune nageur du club de natation de la Côte Est (CNCE), Glorio Koty Sampaniaina a, pour sa part, actualisé quatre meilleures performances dans la catégorie des 10-11 ans, en deux journées. Après la nouvelle MP au 200m nage libre (02:33,15) de mercredi, Glorio en a amélioré trois autres, jeudi.

Il a par la suite actualisé la MP en 100m dos de 1:22,66 contre 01:23,72 accomplie par Lalanomena Anthony Andrianirina, en 2009. Et la troisième a été en 400m nage libre, 5:29,32 effectué dans la matinée et actualisé dans l'après-midi de 5:28,79 contre l'ancien chrono de Baritiana Mathieu Andriampenomanana (5:33,45) réalisé en 2018.

Le nageur de Sainte-Jeanne d'Arc de Boeny, Tendry Tiavina Rakotobe a, quant à lui, amélioré une nouvelle MP dans la catégorie 14-15 ans en 50m brasse, 0:32,63 contre 0:32:98 signé Aro Rakotobe de SJA en 2019. La quatrième journée de ce samedi bouclera le championnat national.