Madagascar: Enseignement supérieur - Des spécialistes opérationnels en Droits de l'Homme

Vingt-sept étudiants ont suivi une formation d'une durée d'un an pour obtenir ce diplôme de master II. Un grand défi pour la Grande île. La sortie de la première promotion en master professionnel en Droits de l'Homme s'est tenue hier à Ankatso. Vingt-sept étudiants ont suivi une formation professionnalisante d'une année pour décrocher ce précieux diplôme de master II. Une cérémonie de remise de diplôme a eu lieu hier.

Baptisée « Ary Zo », cette promotion a un objectif commun qui est de promouvoir et faire respecter les droits de l'Homme. Composés de juristes, d'activistes des droits de l'Homme, de journalistes, de spécialistes en communication et d'avocats, les diplômés de cette promotion sont pleinement conscients que des violations persistantes des droits de l'Homme subsistent dans ces divers secteurs. Désormais opérationnels, ces spécialistes s'engagent à intervenir en premier lieu dans leur domaine respectif, puis à contribuer activement à l'évolution de la société dans son ensemble.

Lova Tiana Ralambomamy, journaliste et spécialiste en communication, constate avec inquiétude que certains de ses confrères restent silencieux, par crainte ou sous la menace. "Ainsi, il est impératif pour nous de défendre ardemment la liberté de la presse, fondamentale pour la démocratie et la liberté individuelle de chacun. Cela implique de dévoiler les problèmes tout en mettant en lumière les initiatives positives à travers des articles de presse, des émissions télévisées ou radiodiffusées".

« L'intégration de la formation professionnalisante en droit de l'Homme au sein de la Faculté de droit et sciences politiques répond à l'évolution des besoins émergents dans le marché de l'emploi. De plus, la société attend avec impatience la promotion et la défense des droits de l'Homme. Il convient de noter que seuls les étudiants titulaires d'un master 1 professionnel ont la possibilité de bénéficier de cette formation », explique Lova Randriatavy, responsable des mentions sciences politiques au sein de la Faculté de droit et sciences politiques.

L'inégalité des droits est toujours d'actualité, notamment en ce qui concerne les personnes vulnérables, les personnes en situation de handicap et la discrimination raciale. Les femmes demeurent marginalisées et les enfants ne bénéficient pas toujours d'une protection adéquate. Johary Carol Ramanamiseta, juriste et conseiller au sein de l'association Ary Zo, met en lumière le fait que le respect des droits de l'Homme demeure un défi, car la majorité des citoyens malgaches ne sont pas conscients de leurs droits fondamentaux en tant qu'êtres humains. « Nous nous engageons à promouvoir, protéger et défendre les droits de l'Homme. En tant que promotion pluridisciplinaire, nous travaillons à garantir la réalisation effective des droits humains dans nos domaines respectifs », souligne Johary Carol Ramanamiseta.