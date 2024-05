Madagascar: Trafic international - Saisie record de lémuriens et de tortues en Thaïlande

Quarante-huit lémuriens et mille soixante-seize tortues étoilées en provenance de Madagascar ont été saisis dans un hôtel, dans le Sud de la Thaïlande. Enquête.

Joli coup de filet des autorités thaïlandaises et américaines. Mercredi, elles ont découvert quarante-huit lémuriens et mille soixante-seize tortues étoilées de Madagascar, objets d'un trafic international. La saisie a eu lieu dans un hôtel du sous-district de Khun Krating, dans le Sud de la Thaïlande.

Les animaux ont été ensuite emmenés à Bangkok où des responsables de la Division de répression des crimes liés aux Ressources naturelles et à l'environnement ainsi que des représentants du Service de la pêche et de la faune des États-Unis ont donné une conférence de presse, le même jour.

D'après le site d'informations khaosodenglish.com, les lémuriens et les tortues ont été capturés illégalement à Madagascar.

« L'enquête a permis de recueillir de nombreux éléments de preuve et une enquête plus approfondie a révélé que les suspects s'étaient rendus à Madagascar et en Indonésie pour vérifier l'état des espèces sauvages confisquées », relaye le site. Les reptiles et les lémuriens ont été transportés jusqu'à l'ile de Sumatra, en Indonésie, avant d'être chargés sur un bateau et débarqués dans le district de Langu, en Thaïlande.

Très appréciés

Bangkok, capitale de ce pays, aurait été leur destination, d'où ils seraient expédiés à Hong Kong, en Corée du Sud et au Taïwan. « Dans ces pays-là, ce sont des animaux de compagnie très appréciés et considérés comme des porte-bonheur. Les tortues étoilées, qui se vendent généralement (12 057 855,82 ariary) par animal en Thaïlande, rapportent jusqu'à dix fois plus à Hong Kong, où elles sont échangées pour (120 578 558,20 ariary) ou plus », rapporte khaosodenglish.com.

Six suspects, dont quatre hommes et deux femmes, ont été interpellés dans le cadre de l'affaire. Aucun(e) Malgache ne figure parmi eux.

Les autorités de leur pays avaient été informées de l'existence de leur groupe de trafiquants internationaux d'animaux sauvages. Un informateur les a prévenues récemment qu'ils introduisaient clandestinement des animaux qu'ils veulent transporter jusqu'à Bangkok pour les expédier ensuite vers des pays tiers. Depuis, elles les ont surveillés. Elles ont repéré et suivi leurs quatre camionnettes sur leur trajet vers l'hôtel.

Après la fouille, les animaux trouvés ont été confisqués et les suspects mis en garde à vue. Ces coupables présumés ont nié le crime qui leur est imputé, celui de possession d'espèces sauvages contrôlées sans permis et de violations de la loi sur les douanes. Pourtant, l'un d'eux avait déjà été arrêté pour une infraction similaire.

Malgré la lutte intensive contre le trafic de nos espèces endémiques, comme les tortues et les lémuriens, cette saisie en Thaïlande prouve que Madagascar n'échappe pas au crime transnational. Beaucoup de questions se posent quant au braconnage et au transport qui sont passés inaperçus à l'intérieur de la Grande ile, et encore par rapport au départ de ces animaux de nos frontières.