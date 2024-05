Madagascar: Résilience urbaine - L'intégration du changement climatique dans les politiques publiques, un préalable

"Développer les compétences adéquates au niveau du ministère, des collectivités urbaines et des communautés (FKT, SOC, ONG, professionnels...) pour une implication effective à tous les niveaux en matière d'adaptation à la variabilité et au changement climatique et de réduction des risques y afférents ».

Tel est l'objectif principal du projet de renforcement de la résilience des villes face au changement climatique. Mis en oeuvre via un partenariat avec l'AFD ou Agence Française de Développement, ce projet constitue une suite des actions réalisées dans le cadre du projet du fonds Catastrophe Deferred Drawdown Option (CAT DDO). Il consiste ainsi à appuyer le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et ses directions techniques dans la mission de pilotage et de coordination des actions relatives à la lutte contre le changement climatique en milieu urbain.

Cet appui technique et institutionnel concerne également les collectivités territoriales décentralisées et s'oriente spécifiquement dans l'intégration progressive de la dimension changement climatique dans leurs actions. Ce, dans le but de contribuer au renforcement de la résilience urbaine. La conscientisation des acteurs locaux sur les enjeux du changement climatique dans ces zones étant une phase importante du processus.