Madagascar: FEC-FRD - Un accord avant fin juin pour un financement de 660 millions de dollars

La mission du Fonds Monétaire International en terre malgache se termine sous le signe de la satisfaction.

Frédéric Lambert, le chef de mission du FMI, a déclaré, hier lors d'une conférence de presse conjointe avec la partie malgache que les discussions constructives ont permis de bien progresser pour la suite des négociations qui devraient aboutir à un accord avant fin juin.

Efficacité

Cette mission, rappelons-le, concerne les deux nouveaux programmes que Madagascar envisage de conclure avec le FMI à partir de cette année et pour une durée de 3 ans. Il s'agit en l'occurrence du nouvel accord au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) et de la toute nouvelle Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD). « On est très content de cette mission », a indiqué Frédéric Lambert qui n'a pas manqué de reconnaître « l'efficacité des techniciens du ministère de l'Economie et des Finances et ceux de la Banque Centrale de Madagascar ». La délégation du FMI a, par ailleurs, rencontré les hauts responsables du pays, dont le président de la République, Andry Rajoelina. D'autres départements ministériels dont le ministère de l'Environnement et du Développement durable et celui de l'Energie et des Hydrocarbures ont également été concernés par cette mission qui a également rencontré le secteur privé et les organisations de la société civile.

%

Conseil d'administration

Bref, la délégation du FMI est rentrée avec suffisamment de dossiers qui permettront à son conseil d'administration de décider sur un accord au titre de ces deux programmes. En effet, le dossier Madagascar passera encore devant d'autres techniciens du Fonds à Washington avant d'être soumis au conseil d'administration qui prendra la décision finale. Frédéric Lambert a annoncé que la décision du C.A pourrait avoir lieu avant fin juin. Un accord qui pourrait déboucher à un financement total de 660 millions de dollars au titre des deux programmes.

La FEC pour un montant de 312 millions de dollars US comme celui du précédent programme et la FRD dont le montant sera déterminé en fonction du programme de réformes proposé par Madagascar. « Avec la forte proposition de réformes proposées par le gouvernement, Madagascar peut ambitionner d'atteindre 75% du plafond de la FRD » a expliqué, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison. On rappelle que les repères de la FEC sont basés sur 4 piliers fondamentaux.

A savoir : le pilier de la gouvernance, le pilier monétaire, le pilier de la croissance inclusive et enfin celui de protection sociale et du développement et du capital humain. La FRD pour sa part repose sur 5 piliers que nous aurons l'opportunité d'évoquer dans notre prochaine édition. Notons que deux autres membres du gouvernement, en l'occurrence, le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Olivier Jean Baptiste et le ministre de l'Environnement et du Développement durable Max Andonirina Fontaine sont concernés. Nous en reparlerons.