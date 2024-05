Madagascar: Jirama - Le nouveau DG, Ron Weiss, mise sur les énergies renouvelables

Toutes les centrales thermiques devront être remplacées, à terme, par des unités de production fonctionnant aux énergies renouvelables, selon le DG de la Jirama. Celui-ci a été présenté hier, au Conseil d'Administration, par le ministre Olivier Jean-Baptiste.

Les énergies renouvelables constituent une solution incontournable pour régler les problèmes de la Jirama. Ces propos ont été annoncés à maintes reprises par les anciens dirigeants de la société d'État. Chacun d'entre eux a également porté l'espoir, mais à ce jour, la Jirama est encore dans une mauvaise passe, avec une incapacité à produire suffisamment d'eau et d'électricité pour répondre aux besoins des usagers. Hier, une nouvelle ère a encore été annoncée, avec l'introduction du nouveau directeur général, Ron Weiss. Avec lui, un vent d'optimisme souffle sur la compagnie d'État malgache qui se débat depuis plusieurs années dans des difficultés financières et opérationnelles.

Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, a présenté Ron Weiss comme la pierre angulaire d'une réforme tant attendue. Une réforme qui ne se contente pas de rétablir la viabilité financière de la Jirama, mais qui vise également à transformer le paysage énergétique de Madagascar. Malgré les tentatives précédentes, aucun des directeurs généraux précédents n'a réussi à renverser la tendance. La production d'électricité et d'eau est restée insuffisante, laissant les usagers dans l'expectative et la société dans une situation financière précaire. Mais aujourd'hui, avec Ron Weiss aux commandes, le ministère de tutelle voit une nouvelle lueur d'espoir.

%

Transition

Le plan de Weiss est ambitieux mais pragmatique : mettre l'accent sur les énergies renouvelables. Pour lui et son équipe, l'accès universel à l'électricité pour tous les Malgaches est la priorité absolue. Cela signifie une transition majeure vers des sources d'énergie plus durables et respectueuses de l'environnement. Lors de la cérémonie, le ministre Jean-Baptiste a évoqué des projets en cours et en gestation, notamment l'aménagement de centrales hydroélectriques majeures telles que celle de Volobe Amont et de Sahofika, ainsi que l'installation de centrales solaires à travers le pays. Ces initiatives marquent un tournant dans la politique énergétique du pays et promettent un avenir plus lumineux pour tous les Malgaches. Certes, Ron Weiss apporte avec lui une expérience internationale impressionnante, ayant dirigé des entreprises énergétiques en Israël et au Rwanda.

Son discours lors de la présentation était empreint de détermination et de pragmatisme. Il a souligné l'importance de la collaboration, notamment avec les employés de la Jirama qui détiennent une expertise précieuse dans le domaine de l'électricité à Madagascar. Trois priorités ont été énoncées par Weiss : la satisfaction des clients, le redressement financier de la société et la transition vers les énergies renouvelables. Ces objectifs, bien que difficiles, sont considérés comme atteignables avec la bonne stratégie et l'engagement de toutes les parties prenantes.