Sénégal: Réforme du code du travail - Les travaux en phase finale, selon Elimane Diouf

Mercredi 1er mai, à l'occasion de la réception des cahiers de doléances des centrales syndicales, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a annoncé la réforme du Code du travail visant à promouvoir l'emploi et la protection des travailleurs.

Cependant, selon le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes (CSA), Elimane Diouf, les chantiers de révision du Code du travail et du Code de la sécurité sociale sont déjà entamés depuis plus de trois ans.

Le Code du travail est en train de faire peau neuve depuis plus de trois ans. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes (CSA), Elimane Diouf. « Ce sont des travaux que nous avions eus avec le ministère du Travail sortant, le patronat et les centrales syndicales représentatives. C'est un travail qui a été fait de manière tripartite avec l'administration du travail et nous sommes presque à la phase finale de l'adoption des textes révisés, que ça soit le Code du travail ou le Code de la sécurité sociale. Ce qui restait, ce sont les séances de restitution, de finalisation », a-t-il indiqué.

A l'en croire, ces réformes sont d'une importance capitale pour le monde du travail. « Ce sont des réformes qui vont permettre d'améliorer la législation du travail et toutes les difficultés et blocages existants vont pouvoir trouver des réponses par rapport à cette révision du Code du travail qui devrait intégrer les nouveautés dans le monde du travail », a-t-il souligné. Le secrétaire général de la CSA détaille ainsi les nouveautés qui vont voir le jour. « Depuis la Covid-19, les questions de télétravail qui n'étaient pas dans la législation, la question des centres d'appels, c'est tout ça qui est lié aux nouvelles technologies.

Ce sont des questions qui ont été largement mises en input dans les réformes et surtout la question fondamentale de comment renforcer nos institutions comme les Inspections du travail pour qu'elles puissent jouer un véritable rôle d'arbitre et de sentinelle afin que les employeurs respectent la loi et que les travailleurs puissent bénéficier de la protection édictée dans le Code du travail mais aussi pour que les employeurs puissent respecter les normes en terme de mise en place de collèges de délégués du personnel, de comités d'hygiène et de santé au travail bien que les législations passées l'édictaient », a dit Elimane Diouf. Et de poursuivre : « La mise en place d'IPM pour la prise en charge médicale des travailleurs, une législation pour les travailleurs journaliers etc., autant d'aspects qui ont été apportés dans ce Code-là ».

La réforme du Code du travail est donc à l'état de finalisation et d'adoption. « J'ai demandé au Premier ministre, en concertation avec les partenaires sociaux, d'entamer la réforme du Code du travail afin de mieux répondre à notre engagement en faveur de la création d'emplois, de l'encouragement de l'investissement et de la protection des travailleurs », avait déclaré Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de la cérémonie de remise des cahiers de doléances au Palais de la République.