Congo-Kinshasa: Le HCR et l'UNICEF condamnent des bombardements des sites de déplaces près de Goma

Le Haut-Commissariat des Nations unies des Nations pour les réfugiés (HCR) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) condamnent fermement le bombardement vendredi 3 mai de trois sites de personnes déplacées, dans les quartiers du Lac-vert, Lushagala et de Mugunga à Goma, au Nord-Kivu.

« Les explosions, dans ces sites civils sus indiqués, ont eu lieu dans la matinée, à l'heure du petit-déjeuner, causant la mort d'au moins 12 personnes déplacées et les blessures d'au moins 30 personnes, principalement des femmes et des enfants. Des dommages matériels ont également été causés aux abris et à d'autres structures humanitaires », indique le communiqué de ces deux structures des Nations unies.

La population civile de la province du Nord-Kivu a été témoin des pires violations humanitaires depuis plus de deux ans dans des attaques sanglantes.

« Le HCR appelle tous les acteurs à mettre fin à cette violence insensée et à respecter le caractère sacré des sites humanitaires protégés. Nous nous faisons également l'écho des appels lancés par les familles déplacées elles-mêmes en faveur du retour de la paix, qui est un besoin urgent dans l'Est de la RDC », a plaidé a déclaré Angèle Dikongué-Atangana, représentante du HCR en RDC.

Cette tragédie a également eu pour conséquence l'interruption du travail des humanitaires sur ce site ; ceux-là même qui apportaient de l'aide aux personnes contraintes de fuir lorsque les bombes sont tombées. On estime à 210 000 le nombre de personnes affectées dans ces zones.

« Cette tragédie inutile est le résultat de combats qui se rapprochent des zones densément peuplées d'enfants et de leurs familles. Nous demandons que toutes les positions militaires soient immédiatement et permanentent éloignées des zones civiles et qu'une solution pacifique soit trouvée pour mettre fin à ce conflit », a déclaré pour sa part Grant Leaity, Représentant de l'UNICEF en RDC.

Le HCR et l'UNICEF sont solidaires des communautés affectées et réaffirment leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité.