Tunisie: CAB - Se mettre définitivement à l'abri !

Il va falloir battre l'OB pour finir la saison sans pression...

Il reste six journées à disputer et dix-huit points en jeu. Et chaque point de gagné vaudra cher lors du décompte final. La course vers la victoire est bel et bien engagée dans cette poule de play-out, tout particulièrement pour les équipes mal classées.

Toutefois, sur le plan mathématique, tout le monde se trouve concerné ! Le CAB n'a pas assuré définitivement son maintien, mais il est mieux loti dans le classement, toujours leader avec le voisin béjaois contre lequel il joue tout à l'heure au stade 15-Octobre.

Un match qui revêt de l'importance pour les Cabistes pour deux raisons essentielles. Une victoire les détacherait de leur adversaire du jour et, du coup, elle les mettrait une fois pour toutes à l'abri d'une fin de saison crispée ! Il s'agit d'un double challenge suffisamment excitant pour les camarades du buteur Ben Zitoun qui se sentent motivés et décidés plus que jamais à remporter ce derby du Nord. Ils en ont largement les moyens et ils l'ont prouvé de belle manière le week-end passé face à l'ESM dans son fief.

Retour de Guesmi

Maher Kanzari devra bien choisir parmi la pléiade de joueurs qui composent l'effectif la formation idéale à l'occasion de ce sommet du play-out! Kanzari reconduira à peu près les mêmes qui ont donné satisfaction à Métlaoui avec probablement le retour de Aziz Guesmi sur le côté droit de la défense. Rayen Rhimi évoluera comme latéral gauche, alors qu'à l'axe Allalah et Seydi formeront la paire.

Devant, Ferchichi et Konte joueront en position repliée à l'entrejeu derrière Cissoko, Oussama Ali et Fellahi dont le rôle est, outre de marquer des buts, de mettre Ben Zitoun en situation de conclure en phase de relance... Le banc des remplaçants est bien garni, il permettra à l'entraîneur d'effectuer les changements qui s'imposent. On pense à Mechergui, Bouallegui, Mideni, Rhibi, Akermi... Que le meilleur gagne !