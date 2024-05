Tunisie: Ligue 2 / 21e journée (1ère partie) - La JSO pour creuser l'écart

Poursuite du duel à distance entre l'ESZ et l'ASG dans le groupe B.

Une ronde en trois temps. La 21e journée de la Ligue 2 débute cet après-midi, se poursuivra demain et s'achèvera lundi avec le match entre l'Olympique de Médenine et le CS Chebba. Dans le groupe A, une seule rencontre est au menu d'aujourd'hui. A Radès, l'ESR croise la JSO. Leader du groupe, El Omrane entend creuser provisoirement l'écart avec Jendouba Sport en se déplaçant en banlieue sud. Un seul point sépare le leader et son dauphin, autant dire que la JSO est décidé à ne pas «jouer avec le feu» en allant défier l'ESR dans son fief. Voilà pour le groupe A. Dans le groupe B, là aussi, un mano a mano entre l'ESZ et l'ASG devrait se poursuivre, les deux meneurs étant à l'épreuve du déplacement. Leader de groupe avec un point d'avance sur la Zliza, Zarzis croisera le SCM à Moknine même.

Et pour le Sporting, situé au pied du podium, l'objectif sera de passer sur le podium et donc de dépasser la Stayda et le CS Chebba. Encore faudra-t-il cependant venir à bout d'une ESZ qui défendra crânement son leadership. Dans le rétroviseur de l'ESZ maintenant, galvanisé par sa démonstration de force face au frère ennemi, le Stade Gabésien, l'ASG se produira à Kerkennah avec pour mission de récolter trois points, une victoire qui lui permettrait de prendre les commandes si le destin est favorable (duel à distance avec le leader).

A Rejiche à présent, l'ASR, lanterne rouge, a pratiquement épuisé ses espoirs de retour au premier plan. Distancé par ses devanciers, l'ASR se dirigerait tout droit vers la Ligue 3. Qu'à cela ne tienne, il faut faire contre mauvaise fortune bon coeur, à commencer par battre l'AS Jelma, un onze qui a de la marge, mais qui ne peut se permettre de s'enliser. Enfin, à Sidi Bouzid, l'OSB reçoit les Fatimides de Mahdia et entend forcément gagner pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Idem pour Mahdia qui n'a pas encore validé son maintien, quoiqu'El Makarem peut voir venir et donc griller un joker sans se mettre en danger.

Le programme

Groupe A

15h00 : ES Radès-JS Omrane

Groupe B

15h00 : AS Rejiche-AS Jelma

15h00 : SC Moknine-ES Zarzis

15h00 : OC Kerkennah-AS Gabès