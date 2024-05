Tunisie: Présidence du Gouvernement - Promouvoir les espaces dédiés aux activités économiques

Le Conseil des ministres présidé par le Chef du gouvernement

A l'ouverture du Conseil, le Chef du gouvernement a mis en avant l'impératif de coordonner les efforts et actions entre les différents départements de manière à améliorer le climat des affaires, en motivant les acteurs économiques tunisiens et étrangers à s'implanter dans les espaces dédiés.

Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani a présidé, hier, un Conseil ministériel restreint. A l'ordre du jour, le dossier relatifs à l'exploitation des espaces dédiés aux activités économiques à Zarzis et à Bizerte. Etaient présents à la réunion qui s'est tenue au palais du gouvernement à La Kasbah, la ministre des Finances, Sihem Al-Boughdiri Nemsia, la ministre de l'Economie et du Plan, Feryel Ouerghi Sebai, la ministre de l'Industrie, Fatima Thabet Chiboub, la ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb Guizzah, la ministre de l'Equipement, chargée de diriger le ministère des Transports, Sarah Zaafarani Zanzri, et le ministre des Domaines de l'État, Mohamed Rekik.

De son côté, la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatima Thabet Chiboub, a fait une présentation sur les domaines en question, évoquant les décisions de la dernière session ministérielle tenue le 2 avril dernier.

Pour sa part, le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Mohamed Rekik, a présenté le système adopté dans la gestion de ces domaines d'activité économique et les normes approuvées en vue de déterminer le montant des redevances.

Après discussion et délibération, le Conseil a approuvé la proposition du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie et invité les ministères impliqués à présenter leurs avis dans l'espace d'une semaine.