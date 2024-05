Tunisie: Accidents de la route - Les dangers de la distraction au volant !

Automobiles, motos, vélos, piétons et autres engins se croisent quotidiennement avec tous les risques liés à l'imprudence, au manque de vigilance et au non-respect de la priorité. Les accidents routiers, même s'ils baissent très peu en nombre, causent toujours autant sinon plus de mortalité.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le nombre de victimes sur les routes tunisiennes augmente de façon considérable, malgré le recul des accidents en général. Comme souligné récemment dans nos colonnes, la période de jeûne et les festivités ont ajouté leur grain de sel pour aggraver la situation.

Des pertes à bien des égards

D'autres événements comme le déroulement du bac sport ont également créé du grabuge sur les routes. En effet, dans l'après-midi du mardi 16 avril dernier, une collision entre deux véhicules légers s'est produite à Sfax, a généré 6 blessés, selon le Colonel Marwen Ghazouani, chef de l'Unité de sauvetage et de protection civile dans la région. C'est la distraction au volant qui est souvent pointée du doigt, comme étant parmi les premières causes des accidents de la route.

Le manque d'entretien des moyens de transport y contribue également . La crise économique qui sévit n'est pas étrangère à cet état de fait. Une frange de Tunisiens, n'ayant plus les moyens d'acquérir une automobile, se rue sur les motos et les scooters pour circuler en ville.

%

Malgré qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu écho d'accidents aussi mortels et lourds en pertes humaines et blessés, la tendance en 2023 envisageait un retour à "des chiffres" plus encourageants que les années précédentes, du moins en nombre d'accidents de la route, mais les voilà qui repartent en flèche. Déjà que, sur le plan économique, la Tunisie a payé un lourd tribut aux festivités de l'Aïd, avec un manque à gagner d'un milliard de dinars, selon l'économiste Moez Hadidane. Cela fait beaucoup pour les contribuables et l'Etat. Les accidents routiers engendrent des pertes considérables sur le plan humain en victimes et blessés graves, mais aussi financier avec des dégâts sur les finances publiques.

Tragédies humaines en série

L'un des derniers accidents à déplorer est survenu dernièrement à Kasserine et a occasionné quatre décès et 5 blessés. Dans une déclaration aux médias, le directeur régional de la santé de Kasserine, Abdelghani Chaâbani, a indiqué qu'un véhicule de transport rural est entré en collision avec un camion, avec 4 morts sur le coup sans compter les blessés dont l'un a été transporté à l'hôpital local de Thala et quatre autres dont l'état est jugé grave ont été admis à l'hôpital régional de Kasserine. Un autre accident s'est produit mardi soir, à la veille de l'Aïd El Fitr, au niveau de la route nationale n°3 dans la région d'El-Brij à Sidi Bouzid est encore dans les têtes. Bilan extrêmement lourd : huit personnes ont trouvé la mort et une autre grièvement blessée.

A l'instar de l'accident de bus survenu à Amdoun du gouvernorat de Béjà, un triste et célèbre 1er décembre 2019, avec l'émergence de la pandémie du Covid-19... Lundi 15 avril dernier, un accident de la circulation s'est produit sur la route nationale n°5, plus précisément au carrefour de Sidi Bou Moftah à l'Est du Kef où deux voitures sont entrées en collision ayant causé un décès sur place, et 4 blessés transférés à l'hôpital régional du Kef, en raison de blessures de gravité variable.

On a établi un bref comparatif du nombre d'accidents de la route jusqu'au 20 avril 2024, par rapport à la même période de l'année 2023.

Moins de victimes

Les accidents de la route ont diminué par rapport à l'année précédente. Ainsi, selon les données publiées sur le site de l'Observatoire national de la sécurité routière, les accidents de la route ont diminué de 32,12%, sur la période allant du début de l'année jusqu'au 20 avril 2024, par rapport à la même période en 2023.

Ainsi, 1.274 accidents ont été enregistrés sur nos routes, faisant 311 morts et 1.773 blessés en 2024, tandis que 1.877 accidents de la route ont été enregistrés, faisant 327 morts et 2.543 blessés durant la même période en 2023. Mais avec 16 victimes en moins sur les routes, la bataille pour des routes plus sûres est loin d'être gagnée.

Les accidents de la route en Tunisie peuvent être liés à divers facteurs, notamment l'excès de vitesse, le non-respect des règles de circulation, l'alcool et le téléphone au volant, les conditions routières dangereuses et le manque de sécurité des véhicules. Egalement la distraction au volant et le non-respect de la priorité notamment prennent une ampleur considérable.