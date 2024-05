Tunisie: ESM - Au complet

Kaïs Yaâcoubi disposera de ses éléments-clés pour réussir ce périlleux déplacement à Tataouine.

Après deux matchs successifs dans son fief, l'Etoile des mines se prépare à quitter le confort de son stade lors d'un déplacement périlleux face à un adversaire redoutable, l'UST, qui est revenu de loin. Après avoir disputé deux rencontres successives devant ses fidèles supporters, l'équipe se trouve dans une position assez satisfaisante ayant engrangé quatre points sur six possibles. Cependant, en dépit de cette performance honorable, le dernier match à domicile a été marqué par la performance en dents de scie de certains joueurs clés.

Le retour tant attendu de plusieurs éléments majeurs vient injecter une nouvelle dose de confiance dans les rangs de l'ESM. En premier lieu, le gardien émérite Mouhib Chammekh, dont l'absence avait suscité des interrogations et qui réintègre l'équipe après des efforts de bons offices ayant permis de calmer les esprits. Sa présence imposante dans les buts devrait instaurer la sécurité et la solidité défensive, surtout que son suppléant Ben Cherifia n'était pas irréprochable lors des deux derniers matchs. De même, Mhamdi, après avoir été écarté des terrains pour accumulation de cartons jaunes, effectue son grand retour dans le onze de départ. Son expérience au milieu du terrain et sa capacité à orchestrer le jeu seront précieuses dans le quête de la victoire.

Salifou remplaçant

A la suite de sa prestation décevante lors du récent affrontement face au CAB, Salifou sera relégué sur le banc des remplaçants. Cette décision, bien que difficile, témoigne de la volonté du staff technique de favoriser les joueurs en meilleure forme physique et mentale. Dans le secteur défensif, Boudiene reprend les rênes du jeu, tandis que Khalifa, de retour sur le flanc droit, confère à l'équipe une touche offensive supplémentaire. Enfin, en attaque, on optera pour une ligne offensive composée de Chance, Boussida et Ouji. Cette triplette explosive pourrait faire pencher la balance en faveur des Miniers.

Formation probable : Chammekh-Mezhoud- Khalifa- Jlassi- Ltifi-Mhamdi-Boudiene- Hajji-Chance-Boussida-Ouji.