Ile Maurice: Les journalistes à Maurice restent «en situation problématique»

Le Rapport 2024 de Reporteurs Sans Frontières (RSF) a été rendu public hier. Et bien que Maurice ait connu une légère amélioration de ses indicateurs politique, économique, législatif, social et sécuritaire, ce qui fait passer le pays de la 63e place en 2023 à la 57e place pour 2024 sur les 180 pays étudiés, son score global n'a augmenté que par 0,01 point, soit de 65,56 en 2023 à 65,55 cette année. Et selon les critères d'analyse de RSF, la situation des journalistes à Maurice reste, comme l'an dernier, «problématique.»

RSF déclare que la scène médiatique est sectionnée en deux, soit entre les médias politisés qui font de la propagande et ceux pro-opposition boycottés par le pouvoir en place, et les médias «à la liberté de ton bien réelle» mais pouvant tomber dans le sensationnalisme, ce qui nuit à la qualité de l'information. «Dans ce paysage médiatique, les médias indépendants, sérieux et fiables peinent à trouver leur place», peut-on lire dans le rapport concernant Maurice.

RSF note que le pouvoir politique «exerce une emprise totale» sur la Mauritius Broadcasting Corporation et que le «manque d'indépendance de régulation ne contribue pas à l'émergence d'un journalisme de qualité», que le cadre légal «n'est pas protecteur pour les journalistes» et que si en 2023, les autorités ont mis en place une réglementation pour valoriser leurs salaires, dans certains médias, «des directives sont données pour une couverture clémente de la politique gouvernementale afin de ne pas affecter les intérêts du propriétaire, l'argent public étant souvent orienté vers des médias à la solde du pouvoir.»

RSF souligne aussi que «les menaces et actes d'intimidation contre les journalistes, qui étaient rares ces dernières années, ont augmenté» et surtout les attaques en ligne contre eux.