Ile Maurice: Le curé au grand coeur aurait soufflé ses cent bougies aujourd'hui

Aujourd'hui samedi 4 mai, feu père Henri Souchon aurait célébré ses cent ans.

La paroisse de Ste Thérèse, à Curepipe, ville natale de l'abbé Souchon, organise un tournoi de football interparoissial, la «père Henri Souchon Centenary Cup». À noter que le prêtre Pierre Piat, un ancien joueur de première division, sera également de la partie.

Un événement pour marquer cette date et honorer comme il se doit la mémoire du curé au grand coeur, qui laisse d'innombrables souvenirs aux marginalisés, dont les tontons sans abri de la capitale à qui il offrait à manger, les usagers de drogue et les «quatre F» comme l'étaient surnommés avec dédain les recalés du CPE (aujourd'hui PSAC) mais à qui il traçait un avenir.

L'on se souvient aussi de Henri Souchon comme le curé qui sillonnait, tout joyeux, l'île sur sa Vespa, (c'est d'ailleurs un jeune prêtre à moto qui avait fière allure avec sa soutane devant l'église Ste Thérèse - à savoir feu cardinal Jean Margéot - qui a été le déclic pour qu'il devienne homme d'église et consacre sa vie aux plus démunis).

Henri Souchon est aussi remémoré pour sa lutte contre le communalisme et son engagement actif pour la liberté de la presse, ayant d'ailleurs été arrêté avec une quarantaine de journalistes pour avoir manifesté devant l'hôtel du gouvernement contre les provisions «bâillon» de la Newspaper and Periodicals (Amendment) Act, le 3 avril 1984. Ce que l'abbé considère lui-même comme l'une des plus nobles causes qu'il a défendue.

%

Neveu de Malcolm de Chazal, cet Old Boy du collège Royal de Curepipe, qui avait renoncé à une bourse et avait fait la guerre, avait choisi de se dédier corps et âme aux plus nécessiteux.

Durant sa vie, le football représentait énormément pour lui, aussi connu pour sa rapidité à mettre un but de la tête, durant les parties de foot sur le terrain du Dodo Club.

Henri Souchon, qui a officié à la paroisse de l'Immaculée-Conception à Port-Louis pendant 40 ans, s'est éteint dans son sommeil le 13 septembre 2013. Une année après avoir célébré ses 60 ans de sacerdoce.