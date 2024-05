Ile Maurice: L'ombre d'Alan Govinden refait surface

Devant la foule de Vacoas mercredi, Pravind Jugnauth a surpris tout le monde en s'en prenant à... Sherry Singh, qu'il appelle toutefois le Maharaja.

Même pour un 1er-Mai politisé à outrance, où les leaders politiques - qu'ils soient du gouvernement ou de l'opposition - s'en prennent à leurs adversaires, Sherry Singh n'était pas attendu dans les discours car n'étant pas considéré comme un adversaire de Pravind Jugnauth. D'ailleurs, l'ex- Chief Executive Officer de Mauritius Telecom (MT) l'a reconnu lui-même, le 2 mai, lors de sa conférence de presse.

Après avoir nié les accusations portées contre lui par le Premier ministre à l'effet que lui et son épouse Varsha Singh auraient des comptes par milliards à Dubaï, l'ex-patron de MT a adressé trois questions à son accusateur : «Qui est ce prête-nom qui gardait ton argent en Angleterre ? Quel business négociait ce prête-nom pour ton compte, en particulier durant le Covid ? Ce prête-nom t'a-t-il aidé pour l'achat d'un appartement pour ta fille en Angleterre ?»

Mail envoyé mais non reçu

Selon l'entourage de Sherry Singh, ce prête-nom ne serait autre que le défunt Loganaden Govinden, plus connu comme Alan. Pour rappel, ce dernier est décédé en Angleterre, le 3 novembre 2021, dans des conditions que beaucoup jugent ténébreuses. Parmi eux, Rama Valayden qui avait, dès le 4 novembre 2021, écrit à la National Crime Agency de Londres pour demander une enquête de la police britannique car, selon lui, Alan Govinden était concerné de trop près par l'affaire Angus Road, révélée par Roshi Bhadain, le 7 août 2020, lors d'un meeting à Rose-Belle.

Contacté hier, Rama Valayden nous informe qu'en fait le mail adressé à communication@nca.gov.uk n'aurait, pour des raisons inconnues de sa part, jamais été reçu par les Anglais et qu'il a dû envoyer une lettre par la poste. L'avocat a promis de revenir vers nous bientôt pour d'autres commentaires.

Cependant, feu Alan Govinden serait lié à d'autres affaires et scandales, depuis les années 2000. Comme celle concernant le fournisseur allemand de la Mauritius Duty Free Paradise, Heinemann, le projet du stade de Côte-d'Or, le deal de la Mauritius Tourism Promotion Authority avec le Liverpool Football Club et son propre business de production de films, notamment Prisoners of Paradise, pour lequel il avait obtenu des facilités de l'Economic Development Board et de la State Bank of Mauritius s'élevant à Rs 90 millions. Ces dettes seraient demeurées impayées, selon nos informations.

Pravind Jugnauth semble avoir contribué à ouvrir la boîte de Pandore en accusant son ancien conseiller de posséder des milliards à Dubaï. Car, voilà qu'en réponse, Sherry Singh parle d'autres scandales dans lesquels seraient mêlés non seulement le regretté Alan Govinden mais la famille de Pravind Jugnauth. L'ex-CEO de MT a parlé de prête-nom, de «businesses notamment pendant le Covid» et d'appartement. Toujours d'après des sources proches de Sherry Singh, un des businesses concernerait l'acquisition pour plusieurs centaines de millions de roupies de respirateurs défectueux qui n'ont jamais été remboursés ni remplacés.

Un PM vague

Pour un avocat, si Sherry Singh pose des questions, le PM, lui, au lieu d'en faire de même, doit venir avec des réponses. Et de nous rappeler qu'avec ses réseaux internationaux, la Financial Intelligence Unit, qui tombe directement sous la tutelle du PM, permettrait d'avoir ces réponses.

Le PM avait, le 1er-Mai aussi, posé des questions concernant un autre ministre, maintenant dans l'opposition, qui aurait perçu des commissions d'une compagnie sur des contrats alloués et «caché» l'argent à l'étranger, de même que d'autres ministres qui auraient des comptes à l'étranger. «Pourquoi Pravind Jugnauth est-il si vague, pourquoi ne dévoile-t-il pas le nom des ministres et des compagnies corruptrices ?» En fait, le PM a promis de le faire. Attendons voir.

Extrait du mail adressé par Rama Valayden à Graeme Biggar de la National Crime Agency du Royaume-Uni

"On the 3rd of November 2021, Mr Loganaden Govinden also known as Alan born in February 1995, founder of 'AMG International Films' and 'AMG Film Ltd' passed away in the morning in England. Mr Loganaden Govinden was holder of a Mauritian and UK passport. There is an ongoing inquiry concerning Mr Loganaden Govinden and the Prime Minister Jugnauth in Mauritius which is being dilly-dallied for political reasons. I have been informed that ICAC [...] is inquiring at the rate of a lame tortoise since 2011 following several depositions by credible members of the Republic of Mauritius. There have been several Private Notice Questions and Parliamentary Questions before the National Assembly of Mauritius but to no avail.

Recently, ICAC following public pressure wrote to the politically appointed Attorney General of the Republic of Mauritius for the latter to seek the assistance of the United Kingdom investigative agencies under the Mutual Assistance in Criminal and Related Matters Act.

The quandary under the aforesaid Act is that the Central Authority is the Attorney General. The inquiring officer is designated not by the Commissioner of Police but by the Attorney General. [...] The Attorney General has not yet responded nor signed the letter sent to him by the ICAC. Basic facts about Mr Loganaden Govinden and Prime Minister Pravind Jugnauth:

The financial scam concerns a piece of land of 1023 square metres allegedly bought by the Prime Minister of Mauritius, Pravind Jugnauth, Kobita Jugnauth and their daughters in a very yuppy residential area of Mauritius.

The Jugnauths are alleging that they bought the piece of land for 20 million Mauritian rupees when in fact it was bought by Mr Loganaden Govinden.

The piece of land "belonged" to the Rowntree which was sold to Mr Govinden.

According to some documents available at ICAC, Mr Govinden paid 20 million rupees in Patrick Rowntree's account in London in 2001.

The deed of sale was never prepared and the Jugnauths were occupying the piece of land.

Matters were frozen, no legal documents and no inquiries despite several questions from different quarters.

In 2008, Mr Govinden asked for the deed of sale to be prepared under the name of the Prime Minister and his family.

The Prime Minister has said on a plethora of occasions that he has paid for the piece of land when in fact it is Mr Govinden who credited 20 million rupees in the account of the Rowntree.

In view of the multitude of deaths (names and circumstances will be forwarded upon request) happening in Mauritius, I am humbly begging for an in-depth inquiry into the circumstances leading to the death of Mr Govinden...."