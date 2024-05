Ile Maurice: Pravind Jugnauth met le pays en attente

Quand auront lieu les prochaines élections ? Dimanche dernier, peu après avoir inauguré des complexes sportifs dans la circonscription de Moka-Quartier-Militaire (nº 8), Pravind Jugnauth, «répondant» à une question d'une journaliste au sujet de l'élection partielle dans la circonscription de Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (nº 10), lui a dit de se rendre à Vacoas le 1er-Mai et qu'elle aurait la réponse, aussi bien que celles à toutes les questions que les journalistes allaient poser. Or, à Vacoas, pendant son discours qui a duré 50 minutes, le Premier ministre n'a pipé mot sur cette partielle, dont le writ devrait être émis au plus tard le 14 mai, et encore moins sur les élections générales.

Donc une promesse qu'il n'a pas tenue, même s'il n'y avait aucune obligation de la tenir. Il a simplement dit que son gouvernement poursuit son travail et qu'il présentera un Budget

Avec une telle attitude, il y a un flou parmi la population, en particulier les businessmen et les employés dont les fonctionnaires. Tant que Pravind Jugnauth laisse le pays en attente, ce sentiment de ne rien pouvoir prévoir persistera.

Narendranath Gopee, président de la Fédération des syndicats du service civil, explique que tant que Pravind Jugnauth tarde à faire des annonces sur la date de la partielle ou les élections générales, des fonctionnaires qui sont dans l'attente d'une promotion ou d'une mutation, surtout avec le recrutement en masse des jeunes dans la fonction publique, sont dans le flou. «Il y a aussi d'autres jeunes qui sont dans l'attente de se joindre à la police. Ils se demandent s'ils seront recrutés avant ou après les élections», fait valoir le syndicaliste.

Néanmoins, poursuit-il, les hauts fonctionnaires, surtout, répondent à leur devoir et suivent les directives données par les ministres. «Mais je peux vous dire que c'est la classe silencieuse qui est déterminante pour faire gagner une élection et les fonctionnaires se trouvent dans cette catégorie.»

Au niveau des affaires, Business Mauritius se veut rassurant quant à l'impact de l'incertitude entourant la date des prochaines législatives. «Pour le secteur privé, les priorités se font sur le long terme. Elles ne changent pas en fonction d'une année électorale. La communauté des affaires avait déjà anticipé cette échéance et s'était préparée en conséquence. Ce qui est plus important, c'est la continuité dans les affaires.»

En revanche, Business Mauritius fait ressortir que les incertitudes se situent à un niveau international avec la tenue des élections dans plusieurs pays mais surtout dans deux États qui représentent de gros marchés d'exportation pour nos industriels, soit l'Inde et les États-Unis. «Parallèlement, nous suivons de près les conséquences économiques découlant de la guerre russo-ukrainienne et celles des tensions géopolitiques au Moyen-Orient avec les hostilités entre le Hamas et Israël.»

Il n'en demeure pas moins que tout le pays attend de connaître la date où il sera appelé aux urnes. Pour l'observateur politique Jocelyn Chan Low, c'est sûr que les élections se tiendront après la présentation et le vote du Budget.* «L'opposition a annoncé les mesures phares de son programme électoral, Pravind Jugnauth a un Budget au cours duquel son ministre des Finances évoquera des mesures aussi, sinon plus, populaires que celles de l'opposition.»*

Pour ce qui est de la partielle, notre interlocuteur soutient que Pravind Jugnauth va attendre les derniers jours pour faire émettre le writ et annoncer la date de ce scrutin. Mais selon lui, cette partielle n'aura pas lieu. Invité à interpréter la déclaration du leader du Mouvement socialiste militant à l'effet qu'il allait parler de son intention sur la partielle à Vacoas, Jocelyn Chan Low affirme que ce n'était qu'un teaser et que beaucoup de politiciens le font.

Un autre observateur politique, qui a voulu garder l'anonymat, estime que Pravind Jugnauth attend l'issue du scrutin en Inde pour faire des annonces au sujet des élections. «On sait qui remportera les élections en Inde, et Pravind Jugnauth voudra surfer sur ce résultat pour sa campagne officielle.»