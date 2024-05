Ethiopie: Les chefs religieux invitent à prier pour la paix et à soutenir les nécessiteux à l'occasion de Pâques

<strong>Addis Ababa — Les chefs religieux ont souligné l'importance de Pâques comme moment de prière pour la paix et la sécurité de l'humanité, et pour tendre une main secourable à ceux qui sont dans le besoin.

Sa Sainteté Abune Mathias, patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, Son Éminence Birhaneyesus Souraphiel, archevêque de l'Église catholique éthiopienne, et le révérend Dereje Jemberu, secrétaire général du Conseil éthiopien des Églises évangéliques, ont transmis leurs voeux de Pâques et partagé des messages d'espoir et de compassion.

Le patriarche Abune Mathias, qui a souligné l'amour profond de Dieu et l'espoir symbolisé par Pâques, a insisté sur l'importance de l'unité pour la plus grande gloire de Dieu et le bien-être de l'humanité.

Son message résonnait avec l'idée de célébrer Pâques dans l'amour, le soutien mutuel et l'assistance à ceux qui sont dans le besoin.

Le patriarche a appelé à prier pour la paix et la sécurité, afin d'assurer le bien-être de toute l'humanité.

L'archevêque Birhaneyesus Souraphiel, représentant de l'Église catholique éthiopienne, a parlé de la résurrection du Christ comme de la bonne nouvelle qui guide les croyants.

Il a souligné que la paix est la solution ultime à tous les problèmes et que Pâques devrait servir d'instrument de paix pour le peuple et le pays.

L'archevêque a exhorté tout le monde à embrasser l'esprit de paix et à prier pour sa réalisation.

Le révérend Dereje Jemberu, secrétaire général du Conseil éthiopien des églises évangéliques, a souligné l'importance de l'aide apportée à ceux qui en ont besoin pendant les célébrations de Pâques.

Il a appelé les fidèles à exprimer leur amour et leur pardon en tendant la main à ceux qui sont dans le besoin et en leur apportant leur soutien.