Maroc: La Rabita Mohammadia des Oulémas tient son 32è Conseil académique à Marrakech

Marrakech — La Rabita Mohammadia des Oulémas a tenu, samedi à Marrakech, la 32ème session de son Conseil académique.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général de la Rabita, Ahmed Abbadi, a souligné que cette Assemblée générale se penche sur une série de mécanismes devant contribuer à la consécration des valeurs de l'Islam au sein de la société.

Cela requiert une panoplie de mesures et de dispositions conformes à la voie noble et à la Sounna du Prophète Sidna Mohammed (PSL), en particulier dans le contexte contemporain marqué par les révolutions technologiques, l'intelligence artificielle et la société du savoir, tout en prenant en considération les aspects liés à l'identité plurielle du Royaume, a expliqué M. Abbadi, soulignant le rôle majeur des oulémas pour atteindre cet objectif.

Partant de la mission qui lui a été assignée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, la Rabita Mohammadia fait partie des institutions qui veillent à la consécration des valeurs de la religion musulmane chez les citoyens et au sein de la société, avec à leur tête l'institution d'Imarat Al Mouminine, le Conseil supérieur des Oulémas, le ministère des Habous et des Affaires islamiques, l'Université Al Qaraouiyine, les écoles coraniques et les confréries soufies, sans oublier la composante académique, a-t-il ajouté.

Cette session a été marquée par la présentation et l'approbation à l'unanimité des rapports moral et financier au titre de l'année 2023, ainsi que par des exposés axés notamment sur le programme "Iqtidar : bilan et perspectives", "Le système des centres et unités +Ajial+ pour l'immunisation et l'accompagnement : bilan et perspectives", "Les réalisations du programme de renouvellement de la compréhension de nos sciences islamiques", les nouveautés du programme "Atouni" et les nouvelles publications de l'institution, outre l'examen de la gestion des affaires de la Rabita.

Selon la Rabita Mohammadia des Oulémas, cette assemblée générale se veut une contribution au renforcement des fondements de la sécurité spirituelle du Royaume et à la consécration des constantes de l'identité religieuse et de l'intégrité territoriale du Maroc sous la conduite sage du protecteur de la foi et du culte, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste.