Afrique de l'Est: Comesa Business Council - Une RD-Congolaise élue au conseil d'administration

Éliane Munkeni Kiekie, vice-présidente nationale de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), occupe le poste de troisième vice-président au sein de la nouvelle équipe pilotée par James Chimwaza, représentant la Confédération des chambres de commerce et d'industrie du Malawi (MCCCI). Les membres de la Comesa Business Council (CBC), qui défend les intérêts des entreprises de la région, viennent d'élire un nouveau conseil d'administration pour les années 2024 à 2026.

Au cours de la 11e assemblée générale annuelle, qui s'est tenue à Lusaka en Zambie, la CBC a élu son nouveau conseil d'administration pour les deux années à venir. Le nouveau président élu, James Chimwaza, est secondé par trois vice-présidents, en l'occurrence le Kényan Mucai Kunyiha du Kenya Association of manufacturers, l'Égyptien Dr Shérif El Galaly de la Fédération of Egyptian Industries et la Congolaise de la RDC Éliane Munkeni de la FEC. Selon le communiqué officiel, d'autres membres ont été également élus au cours de cette plénière.

L'équipe sortante conduite par Marday Venkatasamy a enregistré du succès et de la croissance sous sa présidence, entre 2021 et 2023. En analysant quelques chiffres-clés post-pandémie, la secrétaire générale du Comesa, la Zambienne Chileshe Mpundu Kapwepwe, a relevé une hausse importante des exportations totales du Comesa vers le monde de 100 milliards de dollars en 2020 à 205 milliards de dollars en 2022. Au niveau du marché intra-Comesa, les chiffres sont également en hausse, de 10 milliards à 14 milliards de dollars. Dans sa mission de promouvoir le développement du secteur privé et l'intégration économique dans la région, la CBC, a martelé Chileshe Kapwepwe, devrait continuer à intégrer les efforts pour parvenir au succès.

Présentant sa vision, le nouveau président du conseil d'administration, James Chimwaza, a évoqué un atout non négligeable pour stimuler les initiatives de développement. Il s'agit du capital humain à la fois abondant et jeune dans la région Comesa. Pour lui, CBC doit continuer à oeuvrer aux côtés des acteurs du secteur privé pour apporter des solutions de développement dans la région. Pour rappel, le nouveau patron du conseil était déjà dans le comité sortant, en tant que deuxième vice-président pour le mandat 2021-2023. La CBC est une organisation dont les membres sont des entreprises établies en tant qu'institution du secteur privé du Comesa.

Une experte RD-congolaise au sein de la nouvelle équipe

Élue au conseil d'administration, Éliane Munkeni évolue dans le monde de la finance et de l'entrepreneuriat. Elle a occupé plusieurs fonctions, dont celles d'administrateurs de la Banque centrale du Congo, de liquidatrice des entreprises publiques et privées du secteur bancaire, des micro-finances, des agro-alimentaires et autres industries. Détentrice d'un diplôme d'experte-comptable, elle est l'une des rares femmes qui a mis en place un cabinet d'audit plutôt bien coté à Kinshasa. Dans l'entrepreneuriat, nous évoquions déjà sa casquette de vice-présidente nationale de la FEC. Au sein de ce même patronat, elle est la présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneures. Elle représente la RDC à la Fédération des Associations des femmes entrepreneures des pays membres de Comesa. A son actif, il y a également la création d'un incubateur des projets pour la création d'entreprises de femmes et d'un autre programme national dont plus de 1000 femmes sont bénéficiaires. La liste n'est pas exhaustive.