Congo-Brazzaville: Récemment le 3 mai

Comme chaque année, la Journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée vendredi dernier à travers le monde. Au Congo, le gouvernement a noté des avancées dans la protection du travail des journalistes, tandis que le Conseil supérieur de la liberté de communication- CSLC- organe de régulation des médias, a saisi l'occasion pour à nouveau rappeler aux professionnels l'étendue de leur mission de service public faite de droits et surtout de devoirs.

Des appels ont convergé vers la responsabilité des professionnels des médias dans la préservation de l'environnement face aux effets du changement climatique. Un message consensuel qui ne suscite aucune polémique. Plus complexe à notre époque en revanche est le rappel du principe de base de notre métier : la véracité de l'information...Ces derniers doivent s'assurer que l'information qu'ils diffusent a au préalable été vérifiée. Il est vrai que le développement continu des réseaux sociaux, leur instantanéité et la place qu'ils occupent désormais dans le processus de diffusion de l'information obligent les médias traditionnels (presse, radio, télévision) à innover, plus que jamais prendre du recul et s'adapter.

Mais souvent confrontée à la précarité des moyens de travail, la presse écrite notamment est au creux de la vague. C'est pourquoi, de façon générale, les entreprises de presse méritent d'être soutenues par les pouvoirs publics. Le combat ne consiste pas à étouffer les réseaux sociaux en espérant sauver les supports traditionnels, il est d'aider la radio, la télévision et le journal papier à poursuivre leur noble mission d'informer avec professionnalisme.

A leur tour, les hommes et les femmes dont ces organes sont les outils de travail devront se mettre à la hauteur des enjeux au risque de perdre sur les fronts majeurs de la crédibilité et de la survie tout court, s'ils ne font pas preuve de rigueur et d'honnêteté dans le traitement de l'information qu'ils partagent à un public de plus en plus averti.