Congo-Brazzaville: Développement agricole - Deux nouvelles ZAP lancées dans le Niari et le Pool

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a procédé le 30 avril dernier au lancement des activités des zones agricoles protégées (ZAP) de Mossendjo, dans le Niari et de Mbandza Kaka, dans le district de Boko, département du Pool.

Située à environ 3 km du chef-lieu de la commune, la ZAP de Mossendjo a été inaugurée en présence des autorités locales dont le vice-président du Conseil municipal. Les principales cultures à mettre en terre par les 109 producteurs sont le maïs et le manioc. Maraîcher depuis son jeune enfance, Alain Mouloumbou Koumba pense que le lancement des activités de la ZAP de Mossendjo concourt à la réduction du banditisme des jeunes. « J'ai appris le maraîchage auprès de mon père, aujourd'hui l'Etat a pensé à nous, je remercie d'abord le président de la République pour cette initiative. Nous attendions l'implantation de cette ZAP depuis longtemps dans notre commune. Mossendjo est un pôle agricole, les jeunes devraient s'intéresser à l'agriculture qui est une source de la vie. Ne soyez pas surpris de voir les jeunes de Mossendjo changer leurs mentalités à travers cette ZAP, puisque que nous travaillions à la main, aujourd'hui avec la dotation en matériel aratoire et en semences, cela va booster notre travail », a-t-il promis.

A Boko, le ministre a lancé les activités de la ZAP de Mbandza Kaka en présence du président du Conseil départemental du Pool, Michel Bouboutou Mampouya. Ici, les quatorze coopératives cultivent le manioc, le maïs et mènent des activités du maraîchage à la grande satisfaction des autorités départementales. « Ces ZAP sont des exemples à suivre. Dans le Pool, il y en a déjà six ou sept, le but est de booster l'économie de notre département. Le Pool est un département complètement agricole, nous ne vivons que de l'agriculture. C'est vrai, nous avons eu beaucoup de pertes pendant les évènements passés, mais oublions cela, il est temps de se mettre au travail maintenant. Je suis sûr que les habitants, aimant l'agriculture et l'élevage, nous aurons dans cinq ans une surproduction », a souligné Michel Bouboutou Mampouya, promettant de mobiliser les élus locaux pour en assurer le contrôle à travers des visites de terrain.

S'adressant aux producteurs, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, les a invités à s'organiser davantage pour occuper une place de choix dans le cadre de la compétition agricole départementale et nationale. Paul Valentin Ngobo a remis des équipements agricoles aux producteurs de ces deux ZAP pour leur permettre d'améliorer les rendements. Pour lui, la création de la ZAP de Mossendjo permettra à cette entité administrative de reprendre sa place de leader dans le domaine de l'agriculture. Selon lui, le lancement des activités de la ZAP de Mossendjo en 2024, décretée par le président de la République année de la jeunesse, marque le début d'une renaissance agricole, une promesse de prospérité et de renouveau pour cette commune. Il a rappelé que la commune de Mossendjo a traversé une période de décroissance poussant nombre de ses concitoyens à chercher des opportunités dans d'autres localités. « Le taux de chômage élevé, le déclin de l'emploi local et les problèmes sociaux ont pesé lourdement sur cette commune. Pourtant, malgré ces défis, l'agriculture est restée le pilier de l'économie de Mossendjo. C'est donc avec une vision claire et un engagement ferme que nous entamons aujourd'hui la transformation de Mossendjo en un centre dynamique d'agriculture moderne. Mossendjo va reprendre son rôle historique en tant que leader agricole dans le département du Niari. Nous allons nous appuyer sur ces sols fertiles et son héritage riche », a promis Paul Valentin Ngobo.