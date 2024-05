Congo-Brazzaville: Gestion du Figa - Rodrigue Malanda-Samba engagé à relever les défis

Nommé par décret présidentiel du 27 mars dernier, le nouveau président du conseil d'administration du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) a pris ses fonctions le 3 mai à Brazzaville. Dans sa feuille de route, Rodrigue Malanda-Samba promet de relever plusieurs défis dont celui de soigner l'image du Figa salie par de nombreux scandales.

A peine nommé, le nouveau président du conseil d'administration du Figa promet de travailler avec engagement afin de bien atteindre les objectifs qui lui sont fixés. De prime à bord, Rodrigue Malanda-Samba promet de travailler d'arrache-pied en vue d'assainir l'image de cette structure publique ternie par des problèmes de gestion et de management. « Nous allons travailler pour que l'image du Figa s'améliore le plus vite possible, sachant que le Congolais lambda garde encore une mauvaise image de cette structure. Et cette image ne peut s'effacer dans les têtes des Congolais qu'à travers de bons résultats que nous devons obtenir le plus rapidement possible », a promis Rodrigue Malanda-Samba.

Dans l'objectif de redonner au Figa qui devient un Etablissement public à caractère industriel et commercial sa valeur et sa considération par les Congolais, le président du conseil d'administration compte sur l'efficacité et la finesse dans le travail. « Les dossiers nous viennent d'être transmis, donc nous ne les avons pas encore examinés mais ce qu'il faut retenir c'est que dès maintenant, nous allons nous mettre au travail pour espérer obtenir des résultats probants. Nous sommes arrivés mais ne ferons pas la chasse à l'homme », a renchéri Rodrigue Malanda-Samba.

S'exprimant à cet effet, le directeur de cabinet du ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Bienvenu Lucien Kendé, qui a présidé la cérémonie, a souhaité plein succès au nouveau président du conseil d'administration et à toute son équipe. Il lui a transmis la lettre de cadrage de la ministre de tutelle, Jacqueline Lydia Mikolo, un document d'orientation pour mener à bien sa mission.