Algérie: Structures sportives - Belaribi inspecte les travaux du projet de stade de Douera

ALGER — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a effectué une visite inopinée au stade de Douera pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réalisation de ce projet, indique samedi un communiqué du ministère.

M. Belaribi a entamé sa visite, qui a eu lieu vendredi soir, par l'inspection du centre de contrôle, dont les travaux de la façade extérieure ont été achevés, selon le communiqué, qui précise que le centre compte cinq étages, avec un salon présidentiel et VIP et une zone de presse au premier niveau, des bureaux administratifs et des lieux d'hébergement pour les joueurs aux deuxième et troisième étages et des salles de contrôle, coeur battant du centre, au dernier étage.

M. Belaribi a également visité les étages inférieurs du stade, où le taux d'avancement des travaux est de 90%, notamment l'aile réservée aux vestiaires des joueurs et la zone FIFA.

Le ministre a également inspecté les travaux de réalisation de la salle de conférences, insistant sur "le nécessaire achèvement des travaux dans les plus brefs délais". Il a aussi donné des instructions pour "doter cette salle des équipements et technologies les plus modernes".

Au niveau de l'entrée principale du stade, le ministre a donné des instructions pour la doter d'un écran géant, qui lui donnera plus d'éclat.

Il a en outre ordonné le maintien du système 3x8, indique le communiqué, précisant que plus de 800 ouvriers travaillaient actuellement sur le chantier.