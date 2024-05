Algérie: Distinction de journalistes ayant contribué à la promotion de la liberté d'expression et de création

ALGER — Des journalistes ayant contribué par leurs oeuvres dramatiques à la promotion de la liberté d'expression et de création ont été distingués, samedi au siège de la Radio algérienne, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, en présence du Conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, M. Kamel Sidi Said.

Après avoir visité les sièges de la Radio et de la Télévision, M. Kamel Sidi Said a félicité la presse nationale à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui intervient alors que "notre pays jouit de la liberté de la presse et de la liberté d'expression et de parole, dans l'Algérie nouvelle, en concrétisation du 54e engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Pour sa part, le Directeur général de la Radio algérienne, M. Mohamed Baghali, a salué "les efforts de l'Etat visant à renforcer le rôle et la place de l'information", mettant en exergue le soutien du président de la République, "grâce auquel la Radio algérienne a pu présenter des programmes de qualité aux auditeurs algériens".

M. Baghali a également rappelé "le soutien et l'accompagnement assuré par le président de la République à travers la Direction générale de la communication à la Présidence de la République, lors des échéances majeures qu'a abritées l'Algérie, dont le Sommet arabe, la 15e édition des Jeux sportifs arabes et le Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF)".

Il s'est également félicité des efforts des journalistes de la Radio algérienne, qui, a-t-il dit, "contribuent chaque jour par leurs oeuvres dramatiques à la promotion de la liberté d'information et de création", annonçant l'installation prochaine d'une commission chargée de la sélection et de la lecture des textes dramatiques destinés à la Radio.

A cette occasion, la Radio algérienne a honoré nombre de journalistes pour leurs oeuvres et programmes radiophoniques ayant contribué à "la conscientisation" à travers des initiatives "individuelles et collectives".

Souhila Selmane de la Chaîne I a ainsi été distinguée pour son émission "Al-Salil" et Mourad Boukerzaza de la Radio de Constantine a été récompensé pour un feuilleton social et humoristique diffusé pendant le Ramadhan, aux côtés de Manel Guermat, Mohamed Djalal-Eddine, Dalal Atallah, Ouahiba Fezaz, Kamel Bendeladj et Tayeb Leghrab.

L'artiste et compositeur palestinien Hakam Abderrahmane a, lui aussi, été distingué pour sa chanson "Doun Ya Zaman" sur l'héroïsme et les sacrifices des peuples algérien et palestinien et leurs liens de fraternité.

A cette occasion, un film documentaire a été projeté sur les étapes phares et les acquis réalisés dans le secteur de l'information ces dernières années, et qui se sont renforcés, depuis l'élection du président de la République en 2019, en concrétisation de son 54e engagement relatif à la garantie de la liberté d'expression et de création, tel que consacrée par la Constitution de 2020.

La cérémonie de distinction s'est déroulée en présence de représentants de médias publics et des directeurs d'établissements médiatiques nationaux, dont la Télévision algérienne et la Télédiffusion d'Algérie (TDA), et des journaux publics Echaab et El Massa.