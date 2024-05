Congo-Kinshasa: A New York, le congolais Olivier Ndoole reçoit le prix Global Citizen 2024

Olivier Ndoole, défenseur congolais de l'environnement et des droits fonciers des communautés locales a obtenu le prestigieux prix Global Citizen 2024, mercredi 3 mai à New York (Etats-Unis). Cet activiste a été primé dans la catégorie climat, reforestation et nature.

Les premiers mots d'Olivier Ndoole a été pour les activistes emprisonnés ou encore tués pour la défense de l'environnement. Ce lauréat du Global Citizen estime que ce prix est le fruit des efforts collectifs qui le pousse à continuer ce combat en faveur des communautés et des écosystèmes.

« Il y a eu ceux qui sont partis, ceux qui sont en prison à cause de ce combat mais le prix que nous venons de recevoir nous a non seulement rappelé tous ces moments de tristesse mais aussi ça nous a donné envie de continuer avec ce combat et de solliciter encore une fois l'apport de tous », a-t-il déclaré après avoir reçu son prix.

Pour lui, cette reconnaissance mondiale est une confirmation que la RDC regorge plusieurs ressources tant environnementales que communautaires.

Olivier Ndoole affirme qu'un effort est fait pour conserver et booster ces ressources :

« En RDC, nous avons les ressources au niveau de l'environnement pour aider le monde mais aussi en termes de mobilisation au niveau communautaire qui sont entrain d'être mis en marche pour conserver ce qui existe et pour booster encore des réformes et des réflexions des idées ».

Le Prix Global Citizen met en lumière les individus et les organisations qui oeuvrent pour un changement positif face aux défis mondiaux.

Depuis une quinzaine d'années, Me Ndoole, activiste foncier de renom, s'est engagé dans la lutte pour la protection de l'environnement et les droits fonciers.

Son dévouement et son travail acharné lui ont valu cette prestigieuse récompense.