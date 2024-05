Congo-Kinshasa: Kolwezi - Une centaine d'exposants participent au forum Katanga Business Meeting

Plus d'une centaine d'exposants prennent part à cette cinquième édition de Katanga Business Meeting (KBM), qui a ouvert ses portes vendredi 3 mai à Kolwezi (Lualaba).

Le KBM est un évènement annuel qui vise à promouvoir l'investissement et le développement économique en RDC. Place sous le thème : « Investir dans les pôles industriels pour une nouvelle dynamique de croissance en RDC » ce rendez-vous est, pour son initiateur, un cadre d'échange d'expériences entre les opérateurs économiques mais aussi une occasion pour les participants de nouer des relations d'affaires.

Au-delà des expositions, des conférences sont organisées dans les différents panels de ce forum des deux jours.

Le tout s'articule autour des neuf secteurs à savoir, mines et industries, énergie, infrastructures et construction, automobiles et équipement, Iti et télécommunication, agriculture, banque et assurance, transport et logistiques et services.

Ainsi, l'initiateur de ce rendez-vous économique, Costa Musunka, estime que la RDC ne devrait pas compter seulement sur le secteur minier:

« On ne peut parler du Congo sans parler de mines; mais c'est aussi un point faible de notre pays de notre économie, le Congo devrait se développer et se développer ce par plusieurs secteurs. Il y a effectivement en dehors des mines, l'énergie qui est un secteur très important, il y a le secteur de l'agriculture qui a un potentiel énorme, le secteur du tourisme. Donc, il y a toute une série des secteurs qui peuvent se développer dans les décennies à venir, entre autres la logistique, les rails, les routes. Donc, il y a toute une série de pôles qui doivent vraiment mettre la vitesse supérieure pour que le pays puisse se développer ».