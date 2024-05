Sénégal: De la nomination aux postes de Dg ( Par Oumar Gning Administrateur de société)

L'actualité récente comprend, entre autres, les nominations aux postes de Directeurs Généraux (DG) des entreprises et organismes nationaux. Les profils défilent au rythme des communiqués du Conseil des ministres et la plupart nous laissent perplexes. Je tiens d'un ancien Premier ministre du Sénégal qu' « on gouverne avec ses amis ». Cependant, pour ces postes névralgiques dans les sociétés nationales, doit-il uniquement s'agir de récompenses politiques ? Assurément, non!

Le Projet avait fait la promesse d'un processus d'appels à candidatures pour les nominations. Nous reconnaissons que dans le contexte actuel, ce n'est simplement pas faisable. Alors quelle alternative pour imprimer la RUPTURE dans ce domaine ? Toutes ces sociétés disposent, en principe, d'organes de supervision et de validation des décisions importantes que l'on appelle Conseils d'administration, de surveillance, d'orientation et autres. Notre proposition consiste, pour le gouvernement, à placer dans ces instances des personnalités qualifiées et outillées, avec le background adéquat -et idéalement sans coloration politique. Après avoir participé à la sélection des DG, en short- listant les candidats, le Conseil devra exercer son rôle de premier niveau de contrôle et d'instance de gouvernance de société. Les corps de contrôle habilités par l'Etat (IGE, Cour des comptes, OFNAC) agissant, eux, pour vérifier la légalité, la conformité et la légitimité des actes par rapport aux lois et textes en vigueur.

Au demeurant, les corps de contrôle de l'Etat interviennent seulement à posteriori, c'est à dire quand le mal généralement est déjà fait et la communauté lésée. Alors qu'un Conseil d'administration, par exemple, agit dès l'amont concernant l'espace décisions de gestion. Peut-on imaginer un DG qui s'octroie des avantages indus sous l'oeil d'un Conseil d'administration vigilant et qui doit valider de tels actes? Encore, non!

Je terminerai par l'évocation de certaines modalités d'exercice de ces conseils:

-une rémunération uniquement aux jetons de présence ;

-un filtre pour éviter d'éventuels conflits d'intérêt parmi les membres ;

-une régularité des rapports à l'autorité de tutelle (ministère, présidence, selon le cas).

Nous le voyons bien, tous les instruments nécessaires à la rupture sont disponibles dans notre arsenal institutionnel, tout le reste n'est qu'affaire de volonté politique.