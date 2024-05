Ile Maurice: Zaki puissance 4 !

L'écurie Dominic Zaki et son jockey Jameer Allyhosain ont affiché leurs prétentions en vue de cette nouvelle saison en réussissant un fabuleux quadruplé à l'occasion de la première journée ce samedi 4 mai.

Capkuta, Stageworld, Royal Virtue et Pop Icon ont tous contribué au bonheur de cette formation. La belle moisson a débuté avec Capkuta qui s'est imposé dans un canter dans la troisième course. De course, il n'y en a pas eu dans la troisième.

Engagé dans la course principale, Stageworld a,lui, démontré qu'il avait encore une marge sur le handicapeur en remportant une belle course face à Arizona Silk. Il a fait preuve d'une belle combativité pour signer une cinquième réussite consécutive. Fallait le faire !

Royal Virtue était pour beaucoup le 'banker' de la journée et l'alezan n'a pas laissé tomber ses nombreux partisans. Aligné dans un lot supérieur par rapport à sa dernière sortie, il a une nouvelle fois fait voir de toutes les couleurs à ses adversaires. Colour Of Money n'a vu que du feu en ligne droite. Pop Icon, n'a, lui, également pas trouvé d'adversaires à sa mesure dans la course de clôture. Prenant la position tête et corde, il est reparti de plus belle en ligne droite.

Double pour Rawat

L'entraineur Nawaz Rawat doit être très satisfait de sa performance lors de cette premiere reunion. Alignant trois coursiers, il est reparti avec un doublé signé Bellagio King et Desert Boy. Le premier nommé, très au point physiquement a imposé son rythme à la course avant de prolonger son effort. Quant Desert Boy, il s'est offert une petite balade de santé dans la cinquième course.

Les écuries Sewdyal et Nagadoo ont signé une victoire chacune. Le premier a gagné avec le nouveau Master Keeku (Rama) tandis que l'autre a fait triompher un sujet qui était sur le point d'être retiré e de l'effectif en Proficient.