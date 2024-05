Afrique: 15e Sommet de l'OCI - Les délégations officielles arrivent au centre de conférences international Dawda Kairaba Jawara

Banjul — Les chefs d'État et de gouvernement sont accueillis par le président gambien Adama Barrow au Centre de conférences international Dawda Kairaba Jawara, à Banjul, où doit s'ouvrir ce samedi le 15e Sommet de l'Organisation de la conférence islamique (OCI).

Le ballet des délégations officielles a débuté vendredi avec les arrivées des présidents de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo, djiboutien Ismaïl Umar Guelleh, sierra-léonais Julius Maada Bio, du vice-président de Côte d'Ivoire.

Le Premier ministre algérien et le ministre turc des Affaires étrangères sont également sur place ainsi que les représentants d'Arabie-Saoudite, des Émirats Arabes Unis, d'Egypte, du Qatar, du Koweit et de la Russie.

Le Bahreïn, l'Iran la Libye, le Maroc, l'Ouganda, le Pakistan, la Somalie, le Togo participent au Sommet, selon une liste officielle dont l'APS a eu connaissance.

Le président sénégalais prend part au 15e Sommet

Les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue mauritanien Mohamed Ould El-Ghazouani sont arrivés samedi dans la capitale gambienne.

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA) Moussa Faki Mahamat participe également au Sommet.

Les délégations officielles sont accueillies au Centre de conférences international Dawda Kairaba Jawara placé sous haute sécurité.

Après l'arrivée des chefs d'État, place à l'ouverture du Sommet par une récitation de versets du Coran, suivie de la déclaration de la présidence du précédent Sommet assurée par le royaume d'Arabie Saoudite, l'adoption de la composition du bureau et la remise de la présidence à la Gambie.

Le Secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique fera ensuite sa déclaration, suivie de celle du président de ce 15ème Sommet, le président gambien, Adama Barrow.

La séquence des prises de parole prévoit les déclarations du président du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), du Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, entre autres.

Après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'États et de gouvernement se retrouveront à huis clos pour examiner les rapports des présidents des comités permanents (Comité Al Qods, COMSEC, COMIAC et COMSTECH).

Banjul, la capitale gambienne vit dans l'effervescence du 15e Sommet de l'OCI.

Des affiches géantes à l'effigie du chef de l'État gambien, Adama Barrow, sur lesquelles sont inscrits en anglais, en français et en arabe des mots de bienvenue aux hôtes du sommet, ornent les lieux stratégiques et les endroits très fréquentés de la capitale

Pour pouvoir accueillir près de 3 000 délégués, les autorités gambiennes n'ont pas lésiné sur les moyens pour se doter d'infrastructures routières, hôtelières, et moderniser l'aéroport international de Banjul.

"Bienvenue au 15ème Sommet de Banjul de l'OCI !", s'exclame dans un éditorial, le site The Point, qui écrit que "la Côte souriante de l'Afrique" accueille "l'un des plus grands événements internationaux de l'histoire du pays".

"La 15ème édition de la Conférence au sommet islamique de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) signifie beaucoup pour la Gambie et son peuple", a-t-il souligné.

Deuxième plus grande organisation intergouvernementale après l'ONU

Après l'ONU, l'OCI est considérée comme la deuxième plus grande organisation intergouvernementale avec 57 États membres répartis sur quatre continents", note la publication.

Le ballet des chefs d'État et de gouvernement s'est poursuivi ces dernières heures.

Le 15e sommet de l'OCI se tient à un moment important de la vie de l'organisation avec notamment la question palestinienne, la paix et la sécurité, la situation des communautés et minorités musulmanes dans les États non membres, les questions juridiques, humanitaires, sociales, culturelles, économiques, scientifiques et technologiques, médiatiques, administratives et financières.

A Banjul, les États membres de l'OCI veulent renforcer leur coopération et engager un dialogue constructif sur les problèmes mondiaux et les défis auxquels est confrontée la Ummah.

L'OCI a été fondée en septembre 1969 suite à l'incendie criminel de la troisième mosquée de l'islam (après celles de La Mecque et de Médine), Masjidi Al-Aqsa à Jérusalem.

Elle vise à protéger et sauvegarder les intérêts du monde musulman en promouvant la paix et l'harmonie mondiales. Ses trois principaux organes sont : le Sommet des chefs d'Etat, le Conseil des ministres des Affaires étrangères (CFM) et le Secrétariat général.

En 2016, l'Organisation s'est dotée d'un plan d'actions décennal axé sur la paix et la sécurité, la question palestinienne et Al-Qods (Jérusalem), la réduction de la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, l'investissement et la finance, la sécurité alimentaire, la science et la technologie, le changement climatique et la durabilité, la modération, la culture et l'harmonie interconfessionnelle, l'autonomisation des femmes, l'action humanitaire islamique conjointe, les droits de l'homme et la bonne gouvernance, entre autres.