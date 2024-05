Angola: Les États-Unis investissent 25 millions de dollars dans la formation des journalistes angolais

Luanda — Un projet évalué à 25 millions de dollars sera mis en oeuvre, à partir de septembre de cette année, pour renforcer les capacités des journalistes à accomplir leur travail de manière efficace et sûre, a annoncé vendredi, à Luanda, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique (USA) en Angola et à São Tomé, Tulinabo Mushingi.

Le diplomate intervenait lors de la cérémonie de remise des prix "Liberté de presse", organisée par le Syndicat des journalistes angolais (SJA), en partenariat avec MISA-Angola.

Sans détailler le projet, l'ambassadeur a souligné que les États-Unis d'Amérique ont soutenu la formation et le perfectionnement de plus de cinq cents journalistes en Angola et ont envoyé des dizaines de professionnels aux États-Unis.

Il a également parlé d'un projet de promotion de la liberté de presse, évalué à 250 mille dollars, en cours dans le cadre de la coopération croissante entre les Etats-Unis et l'Angola.

Il a expliqué qu'il vise à répondre aux demandes des journalistes, à développer et mettre en oeuvre des projets offrant une formation d'investigation et spécialisée aux professionnels dans les domaines de la lutte contre la corruption, de l'inclusion sociale et des normes reconnues pour le journalisme en matière de liberté de presse.

Tulinabo Mushingi a, d'autre part, déclaré qu'une presse libre constitue un élément fondamental des sociétés ouvertes et démocratiques dans le monde.

Selon le diplomate, un concours public est en cours pour le programme de subventions pour la section de diplomatie publique de l'ambassade, d'une valeur de 150 mille dollars.

Le journaliste angolais Israel Campos a été lauréat de la première édition du prix "Liberté de la presse", avec la pièce "Veuves de la sécheresse", ayant reçu comme récompense, une statuette et un million de kwanzas.

Dans la catégorie mention honorable, la distinction a été décernée à Novo Jornal, pour sa performance et sa trajectoire dans la diffusion de matériels généralistes.

Le prix a été créé le 3 mai 2023, lors de la première Conférence nationale des journalistes. Il vise à renforcer et à améliorer les performances des professionnels des médias dans le pays.

Le prix distingue les journalistes pour leur qualité, leur audace, leur engagement en faveur de la vérité et encourage un véritable journalisme d'investigation.

Des travaux journalistiques publiés de mai 2023 à février 2024 ont été évalués, ce qui a contribué au renforcement de la liberté de presse.

Le 3 mai a été institué par l'UNESCO comme Journée de la liberté de presse pour célébrer l'exercice libre et indépendant du journalisme dans le monde.

