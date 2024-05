Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Mai 2024

Sénégal : Mairie de Ziguinchor- Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a démissionné de son poste de

L’information a été annoncée par Mor Talla Tine, gouverneur de la région de Ziguinchor, sur Rfm. Il a indiqué avoir reçu la lettre de démission d’Ousmane Sonko du ministre chargé des Collectivités territoriales. Cette décision fait suite à la nécessité de respecter les délais et l’interdiction de cumuler des fonctions.( Source : adakar.com)

Tchad : Election présidentielle - Plus de 8 millions d’électeurs attendus aux urnes ce lundi

La campagne électorale est terminée au Tchad. Les candidats ont prononcé leurs derniers discours avant le premier tour de l'élection présidentielle prévu le lundi 6 mai. C’est donc jour de vote pour plus de 8 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes. Selon africanews, des milliers de personnes ont afflué vers l'hippodrome de N'Djamena pour assister au dernier rassemblement de Succès Masra, candidat du parti Les Transformateurs et de la coalition Justice et Égalité. Succès Masra, candidat, a déclaré : « Nous aimerions reposer dans un pays en paix et réconcilié, pour que la victoire à l'horizon ne soit pas celle d'un camp contre un autre, mais celle de tout le peuple tchadien. La victoire de l'espoir de la paix, la victoire d'un avenir enthousiaste sur un passé difficile ». (Source : africanews)

Cote d’Ivoire : Liste électorale - Le Pdci lance «un Ivoirien, 10 nouveaux inscrits »

Le Pdci veut encourager les Ivoiriens à s’inscrire sur la liste électorale. Le vieux parti a à cet effet lancé une opération de mobilisation citoyenne en prévision à la présidentielle de 2025 dans le district d’Abidjan. Cette initiative a été rendue publique le 4 mai 2024 au stade de la Sogefiha à Abobo. Cette initiative a été lancée par Yohou Dia Houphouët Augustin, secrétaire exécutif chargé de la mobilisation du Pdci-Rda. « Nous devons avoir 4 millions d'électeurs inscrits avant la révision de la liste électorale de novembre 2024 », a fait savoir Dia Houphouët. Il a appelé à une action résolue de la part de tous les militants pour atteindre cet objectif ambitieux. La stratégie de mobilisation du Pdci-Rda repose sur une approche méthodique et efficace. (Source :fratmat.info)

Togo : Législatives et régionales- Large victoire du parti du président Faure Gnassingbé, annonce la Céni

Le parti du président togolais Faure Gnassingbé emporte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives de lundi 29 avril, a annoncé la Commission électorale togolaise samedi 4 mai au soir. Cette victoire pourrait permettre au chef de l'État de rester au pouvoir, en vertu de la nouvelle Constitution adoptée le 19 avril par les députés sortants. Rapporte Rfi. Selon cette source, 108 sièges de députés sur 113 reviennent au parti présidentiel, l'Union pour la République (Unir), selon les résultats provisoires, a annoncé le président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Dago Yabré, samedi soir à Lomé. L'annonce est venue après un décompte retransmis en direct sur la chaîne de télévision nationale. Le taux de participation a été de 61 %, selon la Céni.( Source : allafrica.com)

Burkina Faso : Affaire recrutement de supplétif de l’armée - Le démenti de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie

Dans un communiqué, la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (Bvdp) apporte un démenti sur un supposé recrutement de volontaire pour la défense de la patrie.« La Brigade des Volontaires pour la défense de la patrie (Bvdp) a été alertée d’un message circulant sur les réseaux sociaux notamment des groupes WhatsApp et Facebook relatif à un supposé recrutement de Volontaires pour la Défense de la Patrie (Vdp). Ce message serait l’œuvre d’un individu mal intentionné se faisant passer pour un personnel de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie qui promet des places de choix contre le paiement d’une certaine somme et d’un dossier comprenant des documents dont lui seul connaît la teneur », lit-on dans un communiqué de la Bvdp. (Source : aouaga.com)

Gabon: Identification- une campagne d’enregistrement pour le renouvellement des cartes d’identité

Au Gabon, le renouvellement des cartes d’identité n’a pas été fait depuis 2015 et la rupture de contrat avec un prestataire belge chargé de la fabrication. Quasi 10 ans après, l’opération vient de reprendre. Les Gabonais sont en train de s’enregistrer en vue de récupérer, cette fois, une carte d’identité plus sécurisée, équipée d’une puce et des informations biométriques. (Source : alibreville.com)

Gambie : Assises de Organisation de la Coopération islamique - Le ministre Diop donne la position du Mali

La capitale gambienne a abrité, les 04 et 05 mai 2024, la 15ème Conférence islamique au Sommet de l’Organisation de la Coopération islamique (Oci). Sous la présidence en exercice de S.E. M. Adama BARROW, Président de la République de Gambie, le Sommet de l’Oci avait pour thème : « Renforcer l’unité et la solidarité par le dialogue pour le développement durable ». Les Chefs d’État et de Gouvernement des 57 États membres étaient conviés aux travaux de la Conférence au Sommet. La délégation malienne était conduite par S.E. Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, qui y représentait Son Excellence Le Colonel Assimi GOITA, (Source : abamako.com)

Guinée : Coopération Sud-sud : La Côte d’Ivoire renforce ses relations avec la Guinée à New York

La coopération Sud-Sud, née des expériences partagées et fondée sur la solidarité, permet aux pays en développement de multiplier et optimiser les succès en matière de développement et population. Ainsi, en marge de la 57e session de la Commission de la population et du développement, la délégation ivoirienne a accordé le 30 avril 2024, à New York, une audience à celle de la Guinée. L’objectif de cette audience était d’échanger sur les clés de succès de la Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre de réformes, de stratégies et politiques publiques, en matière de population et développement. Il s’est agi, entre autres, de la conduite du processus de la 5e génération du Recensement de la population et de l’habitat (Rgph) et des techniques de valorisation des données associées, de la mise en place d’un Département de l’ingénierie, des statistiques et de la diffusion sur le Dividende démographique au sein de l’Office national de la population. (Source : Fratmat.info)

Niger : Coopération militaire - Arrivée à Niamey de nouveaux instructeurs et de matériel militaires russes

De nouveaux instructeurs russes ont atterri samedi à Niamey, où ils ont effectué des livraisons de matériel militaire dans deux avions cargo, moins d'un mois après l'arrivée de premiers instructeurs, a annoncé la télévision publique nigérienne dans la nuit de samedi à dimanche. « En moins d’un mois, la Russie a affrété trois vols cargos pour acheminer » du matériel militaire divers, faisant venir « plusieurs instructeurs de l'armée russe à Niamey », a indiqué Télé Sahel. Le 10 avril, de premiers instructeurs russes, une centaine, étaient arrivés dans la capitale, effectuant une première livraison de matériel de défense aérienne. Africa Corps (ou The African Corps selon son compte en anglais), perçu comme le successeur de la société paramilitaire Wagner en Afrique, avait confirmé son arrivée dans le pays. La télévision a expliqué « n’avoir pas eu l’autorisation de diffuser l'arrivée du second vol « pour des raisons de sécurité nationale ». Le troisième vol, « en plus du matériel militaire et des instructeurs, transportait aussi une importante quantité de produits alimentaires divers pour le Niger », détaille-t-elle. ( Source : aniamey.com)

