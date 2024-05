Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des congolais de la diaspora en Europe (Géorgie, Israël, Italie)

Géorgie, 12e journée, 1re division

Romaric Etou est resté sur le banc lors du succès de Dila Gori à Telavi (1-0).

Israël, 6e journée des play-offs, 1re division

Fernand Mayembo et l'Hapoel Haifa battent Beer Sheva (2-0). Aligné dans l'axe, Fernand Mayembo a donné une passe décisive sur le second but de son équipe, d'une tête pour Melamed à la réception d'un centre.

Israël, 4e journée des play-down, 1re division

Réduit à dix dès la 38e, l'Hapoel Tel Aviv rapporte trois précieux points de Netanya (1-0). Bryan Passi et Mavis Tchibota étaient titulaires. L'attaquant a été remplacé à la 72e.

L'Hapoel sort de la zone rouge.

Italie, 35e journée, 1re division

Cagliari abandonne deux points face à Lecce (1-1). Antoine Makoumbou, titulaire, et ses co-équipiers ont ouvert le score à la 25e, avant d'être réduits à dix à la 44e.

Quinzièmes avec 33 points, les Sardes ont craqué à la 84e et n'ont plus que quatre points d'avance sur la zone de relégation à trois journées de la fin. Et leur programme est lourd avec deux déplacements à San Siro puis Sassuolo et la réception de la Fiorentina.

Monza fait match nul 2-2 face à la Lazio. Avec Warren Bondo titulaire et remplacé à la 86e à 1-2 pour les Romains. Les Lombards sont 11e avec 45 points.

%

Italie, 37e et avant-dernière journée, 2e division

Auteur du nul 1-1 face à Cremonense, Parme ne peut plus être rejoint par Côme, son dauphin. Gabriel Charpentier, entré à la 69e, et son équipe ont évolué à dix à partir de la 14e minute. Après le coup de sifflet final, ils ont pu célébrer ce titre qui leur tend les bras depuis la 10e journée, date à laquelle ils se sont installés sur la première place du podium.

Retour en Série A pour le club d'Emilie-Romagne, après trois ans à l'étage inférieur. Avec 4 buts et 3 passes décisives en 23 apparitions, Gabriel Charpentier a participé à l'aventure.

Reste à savoir si le club comptera sur l'international congolais, sous contrat jusqu'en juin 2025.

Battu à Brescia (4-1), Lecco est déjà relégué. Corentin Louakima n'était pas dans le groupe.