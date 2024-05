Congo-Kinshasa: Felix Tshisekedi sur la plainte contre Apple - « Il y a du sang des victimes congolaises, c'est certain et c'est documenté »

Le président de la République démocratique du Congo, Felix Antoine Tshisekedi a affirmé qu'il y a du sang des victimes congolaises dans la fabrication des appareils du géant de la technologie Apple. Felix Tshisekedi réagissait ainsi mercredi 1er mai dans une interview en France sur la télévision LCI concernant la plainte que la RDC a portée contre l'entreprise Apple.

Cette dernière est accusée d'utiliser pour la fabrication de ses appareils électroniques des minerais exploités illégalement dans les mines congolaises. Ces minerais seraient ensuite transportés hors de la RDC et notamment vers le Rwanda où ils seraient ensuite blanchis.

« Il y a du sang des victimes congolaises. C'est certain. C'est documenté. Maintenant ce sont les enquêtes qui le démontreront. Les gens d'Apple, eux disent qu'ils achètent des produits propres. Or, nous savons qu'au Rwanda il n'y a même pas un gramme de minerais les plus prisés qui sont destinés à la fabrication de cette technologie-là. Donc, ça veut dire que ces minerais proviennent de quelque part. Et aujourd'hui il est avéré que c'est de la RDC qu'ils proviennent », a déclaré le chef de l'Etat congolais.

Felix Tshisekedi a précisé que « ces minerais arrivent au Rwanda et certaines ONG complices du régime rwandais commencent simplement la vérification sur les lieux d'entreposage et non pas sur les lieux d'origine de ces produits, c'est-a-dire les mines congolaises auxquelles on accède après avoir violenté, massacré des Congolais ».

Cette plainte du Gouvernement congolais contre Apple a été introduite en Californie aux Etats-Unis, au siège de la marque à la pomme, mais aussi en France où la multinationale a une filiale.