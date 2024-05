Sénégal: Kaffrine - Vers l'installation d'une usine de production et de transformation d'arachide

La commune de Ribot Escale, dans le département de Koungheul, région de Kaffrine (centre), va bénéficier d'une usine de production et de transformation d'arachide, a appris l'APS du président du Réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local (RADDEL), Maguette Séne.

"Nous avons un partenaire, Aquilae Invest, qui a un projet dénommé : zone industrielle de développement locale (ZIDEL). Et très bientôt, nous allons installer une usine de production et de transformation de l'arachide, afin de lutter contre le chômage et l'immigration irrégulière", a-t-il annoncé, dimanche, lors d'une cérémonie présidée par le sous-préfet de Lour Escale, Leyti Diouf, en présence des populations.

Pour sa mise en oeuvre, a-t-il dit, dix hectares seront aménagés, ajoutant que "la zone de Ribot Escale est notre cible principale".

Selon le représentant du partenaire Aquilae Invest, à Charles Ndiaye, "la zone industrielle de développement locale sera une plateforme d'investissement dont le projet d'érection sera mise en oeuvre en partenariat avec les communes de la zone en fonction de leurs principaux domaines d'activités.

Venu assister à la cérémonie d'annonce du projet, le maire de Ribot Escale, Madiama Seck, s'est félicité de la démarche du président du RADDEL, Maguette Séne, par ailleurs, maire de la commune de Malicounda.

"Ce projet permettra de relancer et de rendre plus à attractif le département de Koungheul, plus particulièrement la commune de Ribot Escale", a-t-il indiqué.