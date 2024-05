Cameroun: L'Unesco, Minedub, Minesec s'unissent et lancent officiellement la chaîne Educa-TV Bacc/Brevet/ Cep

Cette chaîne lancé officiellement ce 3 mai au siège de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale dans la capitale politique du Cameroun, vise à informer les différents bénéficiaires, les acteurs clés de l'éducation dans les pays de la CEEAC , le grand public du démarrage de la première phase de la chaîne EDUCA-TV pour aider les élèves à la préparation des épreuves dans les classes d'examens : Baccalauréat, Brevet, Certificat.

Chaîne Ephémère EDUCA-TV Bac/ Brevet.

Comporte 100 leçons diffusées, faites par une trentaine de professeurs chevronnés camerounais dont le lancement Officiel a été donné ce 3 mai , pendant 5 semaines les révisions des matières histoire géographie , sciences, mathématiques, anglais, français etc. seront faites au niveau de la chaîne via l'application mycanal de canal+ et sur canal 283 Eutelsat, précise M. GADJARO responsable de la programmation artistique au niveau de la chaîne éphémère EDUCA-TV.

Outre la présentation de cette chaîne, l'équipe technique a présenté la bande annonce de la chaîne EDUCA-TV académie ( septembre 2024) et EDUCA-TV génération dont les programmes seront diffusés en journée et en soirée. Les deux ministres en charge de l'éducation au Cameroun d'un commun accord ont salué cette initiative dont le Cameroun se réjouit ce jour d'être le premier pays a lancé officiellement ce projet de télévision éducatif dans la sous région Afrique Centrale à l'intention de nos apprenants , au delà des enseignements dispensés ,c'est un héritage que nous laissons à notre système éducatif( Éducation à Distance ) . Une cérémonie très riche en enseignement qui vient répondre aux attentes , aux objectifs, aux besoins assignés dans l'éducation et la formation de nos valeureux citoyens camerounais, ladite cérémonie auxquels appris part les deux ministres en charge de l'éducation de base et des enseignements secondaires du Cameroun Pr. Laurent Serge ETOUNDI NGOA( président de la commission nationale de l'UNESCO),Pauline Nalova LYONGA , secrétaire général du Mincom Félix ZOGO , sous la supervision générale de M. Paul COUSTÈRE directeur du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale.

%

Un aperçu global du projet EDUCA-TV.

Lancé officiellement le 16 février dernier, lors du sommet des chefs d'État de l'Union Africaine en Ethiopie. Educa TV est une initiative du Bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale, avec la participation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), ainsi que des partenaires techniques Eutelsat Group et Canal+ International.

Première chaîne éducative d'Afrique dédiée à l'autonomisation des communautés par la connaissance, rendant ainsi l'éducation accessible à tous les apprenants, indépendamment de leur origine ou de leur situation géographique. Ce Projet s'inscrit dans l'optique de pérenniser les acquis des programmes d'enseignement à distance expérimentés dans le cadre de la réponse éducative contre la covid-19.Chaîne de télévision exclusivement dédiée à l'enseignement et à l'apprentissage, sa grille est constituée d'un mix de programmes scolaires d'enseignement formel (EducaTV Académie) les programmes diffusés viseront à préparer les élèves aux différentes épreuves des classes d'examens( CEP, BEPC, probatoire et Baccalauréat ) et améliorer la performance des enseignants.

Les programmes d'éducation non formelle (EducaTV Génération ) quant à elle propose des programmes d'éducation à la santé et au bien- être, développement durable, éducation à la citoyenneté, prévention aux discours de haine, terrorisme violent et bien d'autres. Les programmes sont disponibles gratuitement 24h /24 , 7jours sur 7, sa couverture géographique s'étale du cap vert à Madagascar et des zones difficiles d'accès par la télévision, avec une version digitale de la chaîne educatv.tv