Sénégal: Nicolas Jackson s'offre un doublé et égale Drogba pour sa première saison à Chelsea

L'international sénégalais Nicolas Jackson s'est illustré lors de la large victoire de Chelsea contre West Ham (5-0) en inscrivant un doublé à Stamford Bridge ce dimanche 5 mai. Avec 16 buts marqués pour sa première saison sous le maillot des Blues, il égale le total atteint par Didier Drogba en 2004-2005 et pourrait bien le dépasser avec trois matchs restants à disputer.

C'est un record qui devrait faire plaisir à Nicolas Jackson. Lors de la démonstration de Chelsea face à West Ham (5-0) à Stamford Bridge ce dimanche 5 mai, l'international sénégalais a brillé avec les Blues en inscrivant ses 12e et 13e buts en Premier League cette saison.

Ce doublé en championnat permet à l'attaquant d'atteindre 16 réalisations toutes compétitions confondues pour sa première saison disputée avec Chelsea, qu'il a rejoint l'été dernier pour 37 millions d'euros en provenance de Villarreal. Mais le Sénégalais égale surtout la légende des Blues Didier Drogba, qui avait également marqué 16 buts lors de sa première saison avec le club londonien en 2004-2005.

Malgré une première partie de saison délicate en Angleterre, le Lion réalise donc une fin d'exercice plutôt réussie. Et avec encore trois matchs à disputer avant la fin du championnat - le 11 mai contre Nottingham Forest, le 15 mai contre Brighton et le 18 mai contre Bournemouth - Jackson bénéficie encore d'une belle marge de manoeuvre pour tenter de dépasser la légende ivoirienne.

All credit to Nicolas Jackson. He's now got 16 goals in all competitions, the same tally Didier Drogba managed in his first season at Chelsea; and he'll very likely surpass Drogba with three games to get the extra goal.🇸🇳 pic.twitter.com/Z1cnDtZIat-- Ben Jacobs (@JacobsBen) May 5, 2024