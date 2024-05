Afrique: Sommet des Leaders des médias au Kenya - AllAfrica s'associe à la tribu Ubuntu pour dévoiler le révolutionnaire Ubuntuverse

L'édition 2024 du AllAfrica Media Leaders' Summit, qui se tiendra du 8 au 10 mai à Nairobi, au Kenya, présentera des innovations visant à tirer parti du paysage médiatique en constante évolution, révolutionné par les technologies émergentes, telles qu'une approche numérique du débat public, des innovations issues du Newsroom Innovation Youth Challenge, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et un métavers spécialisé de la tribu Ubuntu.

Émergence d'un engagement éducatif et technologique de pointe

Au cours de cet événement crucial, AllAfrica et Ubuntu Tribe, pionnier technologique, présentera « Ubuntuverse », une plate-forme métaverse de pointe conçue pour rapprocher les cultures et accélérer l'engagement éducatif et technologique à travers l'Afrique. Ce partenariat marque une étape importante dans le domaine des médias numériques et de l'intégration technologique, favorisant une nouvelle ère d'innovation et de connectivité.

Mamadou Kwidjim Touré, fondateur et PDG d'Ubuntu Tribe, « Nous sommes ravis de nous associer à AllAfrica pour présenter Ubuntuverse au sommet de cette année. Cette collaboration est plus qu'une entreprise technologique, c'est un pont culturel. Ubuntuverse est conçu pour favoriser une communauté qui prospère sur le respect mutuel et le progrès collectif, en utilisant la technologie pour autonomiser et unir. »

Dr. Tendai Mhizha, AllAfrica Senior Advisor a déclaré « Le partenariat avec Ubuntu Tribe arrive à un moment crucial. Alors que nous nous attaquons aux défis de la désinformation à l'ère numérique, les technologies connectées que nous présentons, en particulier Ubuntuverse, fournissent des outils transformateurs pour la communication factuelle et l'échange culturel. Il s'agit d'un pas en avant dans notre mission d'information et de responsabilisation.

Amadou Mahtar Ba, co-fondateur et président exécutif d'AllAfrica a ajouté : « Alors que les technologies deviennent de plus en plus accessibles et influencent le progrès en Afrique, il est crucial que les leaders des médias expérimentent et comprennent les changements positifs que ces innovations peuvent apporter au continent et comment leur industrie va se transformer énormément. Le partenariat avec Ubuntu Tribe marque une étape importante vers la mobilisation de nouvelles technologies et de financements pour les médias en Afrique. »

Ubuntu Tribe soutenu par 500 Global leader Silicon Valley VC Firm, est un pionnier mondial, continue de percer de nouveaux terrains dans le domaine de la Tokenisation des actifs du monde réel des ressources et des actifs. L'un des premiers à lancer GIFT (Gold International Fungible Token) soutenu 1:1 par de l'or réel et disponible à partir de 1mg, ainsi que Utribe Wallet, hébergeant GIFT et les futurs Real World Assets, actuellement disponibles sur AppStore et Googleplay.

En tant que leader de l'innovation et partenaire technologique, The Ubuntuverse présente cette année au AllAfrica Summit, il représente la prochaine étape du parcours : la création de plateformes immersives et interactives où les innovations technologiques comme l'IA et la blockchain améliorent la compréhension du monde pour unifier les communautés et l'information dans une nouvelle ère. Cette approche s'aligne parfaitement avec la mission d'Ubuntu Tribe de prospérité partagée et l'inclusion financière grâce à l'accessibilité, la blockchain et les classes d'actifs alimentés par l'IA.

AllAfrica, une voix panafricaine qui porte

AllAfrica est une voix de l'Afrique, par et à propos de l'Afrique - agrégeant, produisant et diffusant des informations en anglais et en français provenant de plus de 130 agences de presse africaines et de nos propres journalistes à un public africain et mondial. AllAfrica exploite la plus grande plate-forme en ligne dédiée exclusivement aux nouvelles et informations relatives à l'Afrique et est le seul site d'information à avoir une portée véritablement panafricaine. La plate-forme multicanal d'AllAfrica est la seule source d'information pan-africaine indépendante et complète, avec une portée et une réputation inégalées. AllAfrica est le guichet unique de la plate-forme numérique pour les «influents» africains et africains intéressés à travers le continent et le monde.

Ubuntu Tribe LLC révolutionne le paysage financier en offrant un accès universel aux ressources naturelles tokenisées. En commençant par l'or, notre plateforme propose des produits d'investissement sécurisés, alimentés par la blockchain, qui représentent des actifs réels. Notre approche intègre l'approvisionnement éthique à la technologie innovante, favorisant l'autonomisation économique et la gérance de l'environnement à l'échelle mondiale. Ubuntu Tribe est non seulement un pionnier de la finance décentralisée, mais aussi une nouvelle frontière de la Tokenisation des actifs du monde réel, offrant des solutions transformatrices pour un monde plus équitable.