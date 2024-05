Angola: Des étudiants créent une plateforme pour attirer les investissements dans le tourisme

Lubango (Angola) — Une plateforme web appelée Système Intégré d'Investissement Touristique (SIITUR), développée par quatre étudiants, a été présentée vendredi, à Lubango, province de Huila, à la Bourse Internationale du secteur (BITUR).

Il s'agit d'une plateforme qui envisage de devenir une application et vise à stimuler le tourisme dans le pays, en offrant des opportunités d'investissement dans divers domaines, des infrastructures aux expériences culturelles et gastronomiques.

Il est parrainé par la direction provinciale de l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM) de Huila, qui crée des synergies pour faire connaître le projet, à travers des présentations lors d'événements.

L'initiative a commencé à être développée en octobre 2023, et le site Web a été testé en mars de cette année, et il subira encore des modifications, qui seront présentées au Angola Startup Summit d'Unitel à Luanda, qui aura lieu du 16 au 18 du mois en cours.

Se confiant à l'ANGOP, à Lubango, le coordinateur du groupe de jeunes en charge du projet, Bilvânvio Fonseca, a déclaré qu'ils pensaient au SIITUR pour faciliter aux nationaux et aux étrangers d'investir dans les différents atouts existants en matière de tourisme.

Divisé en deux parties principales, selon la source, le SIITUR offre un espace d'investissement pour ceux qui souhaitent contribuer au développement du secteur touristique, en plus d'une section d'exposition où sont mis en valeur les produits et services touristiques offerts par le pays.

Il a expliqué que sur la plateforme, il est possible de trouver des opportunités d'investissement dans des projets d'infrastructures touristiques, tels que des restaurants, cafés, bars et établissements gastronomiques, qui promeuvent la cuisine locale et offrent des expériences authentiques aux touristes.

"Il investit également dans des événements culturels, des festivals, des expositions d'art, de la sculpture, du théâtre et d'autres événements culturels, ainsi que dans des services de transport touristique, notamment des taxis, des transports publics, des services de location de voitures et de transfert, pour une mobilité efficace des touristes", a-t-il expliqué.

Il a souligné que le SIITUR promeut le développement durable du tourisme et la diversité des expériences et la facilité d'accès, ce qui permet aux voyageurs d'explorer plus facilement les destinations touristiques, de faire des réservations et de trouver des informations utiles.

"Avec le SIITUR, le pays se positionnera comme une destination touristique de premier plan, offrant une variété d'expériences mémorables et des opportunités d'investissement passionnantes à ceux qui souhaitent contribuer à la croissance et au développement du secteur", a-t-il déclaré.

Il a dit qu'ils travaillent avec les entreprises pour que depuis le téléphone portable la personne puisse suivre son investissement, son stage et son retour quotidien au moment de réaliser le travail, car l'idée est que l'investisseur n'ait pas « beaucoup » de bureaucratie pour surveiller le processus depuis n'importe où dans le monde.

En termes de coûts, Bilvânio Fonseca a indiqué que jusqu'à présent, ils ont dépensé au moins 844 mille 371 kwanzas de fonds propres pour la recherche et le développement, et qu'ils auront besoin de 100 millions supplémentaires pour compléter toutes les étapes du projet, qui en est encore à ses balbutiements.

Les étudiants impliqués dans le projet, âgés de 21 à 27 ans, sont spécialisés en économie, ingénierie informatique et comptabilité.