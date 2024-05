Burkina Faso: Cérémonie officielle de clôture - Six coups de balafon ont marqué la fin de la SNC

Le clap de fin de la Semaine nationale de la Culture (SNC) Bobo 2024 a été donné par le Premier ministre, chef du gouvernement, Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, à travers les six coups de balafon. La cérémonie de clôture a eu lieu dans l'après-midi de ce samedi 4 mai 2024 à la maison de la culture Mgr Anselme Titianma Sanon.

Durant une semaine, les acteurs du monde culturel ont fait vibrer la ville de Sya au rythme de la biennale de la culture. La maison de la culture Mgr Anselme Titianma Sanon a refusé du monde dans l'après-midi de ce samedi 4 mai 2024, à l'occasion de la cérémonie de clôture de la SNC. En effet, du 27 avril au 4 mai, plusieurs talents sont allés à la conquête du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL), dans diverses catégories.

Cette cérémonie de clôture a donc été l'occasion de dévoiler les palmarès du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL). Elle a été essentiellement ponctuée de discours, de prestations d'artistes, ainsi que de remises d'attestations aux lauréats.

La SNC 2024 a tenu toutes ses promesses

Au cours de cette cérémonie de clôture, la parole a été donnée à la directrice générale de la SNC, Christiane Sanon. Et sans être exhaustive, il ressort du bilan que ce sont au moins une vingtaine d'activités majeures qui ont été menées sur 22 espaces à travers la ville de Bobo Dioulasso et ont concerné 1 705 artistes.

%

La SNC 2024, c'est une semaine d'intenses réflexions, de célébration de la culture et de la créativité artistique et d'échanges autour du thème : « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau ». Selon le ministre en charge de la culture, Jean Emmanuel Ouédraogo, cette édition a été exceptionnelle tant du point de vue organisationnel que par l'expression des talents artistiques.

Un clin d'oeil a été fait à la délégation du Niger, pays invité d'honneur, ainsi qu'aux autres pays voisins et amis du Burkina Faso. En attendant de faire un bilan exhaustif de l'organisation, le ministre en charge de la culture a affirmé que le pari de l'organisation de cette édition est gagné. Au terme de son allocution, il a donné rendez-vous pour la 22e édition de la Semaine nationale de la culture en mars 2026.

Cérémonie s'est tenue dans une ambiance festive. Elle a connu la présence de membres du gouvernement et d'illustres personnalités. Et c'est à travers six coups de balafon que le Premier ministre a donné rendez-vous en mars 2026 pour la 22e édition.