Cote d'Ivoire: Population et développement - Le pays réaffirme son engagement envers la Cipd

La Côte d'Ivoire participe depuis le 29 avril 2024 aux assises de la 57e session de la Commission de la population et du développement, au siège des Nations unies, à New York. Cette rencontre s'est poursuivie le 3 mai 2024 avec des rencontres B to B.

Cette 57e session est consacrée à l'évaluation de l'état de mise en oeuvre du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (Cidp), et sa contribution au suivi et à l'examen du Programme de développement durable.

La délégation ivoirienne à cette session, marquant le 30e anniversaire de l'adoption du programme d'action de la Cipd, au Caire en 1994, est conduite par Dr Hinin Moustapha, directeur général de l'Office national de la population, représentant Nialé Kaba, ministre de l'Economie, du Plan et du Développement.

Au cours de cette rencontre internationale de haut niveau, les échanges ont porté essentiellement sur les évolutions du monde depuis l'adoption du Programme d'action de la Cipd.

En effet, il ressort que le Programme d'action de la conférence du Caire a eu un impact durable sur le développement mondial au cours des trois dernières décennies. L'un des premiers changements a été la reconnaissance de l'importance d'intégrer dans la planification du développement, les dynamiques de population.

Par ailleurs, l'approche centrée sur les personnes du Programme d'action et l'attention particulière qu'il accorde aux populations vulnérables est la condition essentielle pour atteindre les Objectifs du développement durable (Odd) et leurs cibles à l'horizon 2030.

En marge de cette 57e session, la délégation ivoirienne participe à plusieurs évènements parallèles et à des échanges B to B pour nouer des partenariats stratégiques et consolider des collaborations essentielles pour le succès des projets, améliorant les conditions de vie des populations.

Pour sa part, le représentant du gouvernement ivoirien a renouvelé l'engagement de la Côte d'Ivoire à mettre en oeuvre intégralement le programme d'action de la Cipd et réaliser les Odd, en mettant particulièrement l'accent sur les questions liées à l'éducation, à la santé reproductive, à l'égalité des sexes, à l'autonomisation des femmes, à la valorisation des données de population et aux partenariats internationaux, entre autres.