Gabon: Une campagne d'enregistrement pour le renouvellement des cartes d'identité

Au Gabon, le renouvellement des cartes d'identité n'a pas été fait depuis 2015 et la rupture de contrat avec un prestataire belge chargé de la fabrication. Quasi 10 ans après, l'opération vient de reprendre. Les Gabonais sont en train de s'enregistrer en vue de récupérer, cette fois, une carte d'identité plus sécurisée, équipée d'une puce et des informations biométriques.

Ils sont des dizaines à attendre leur tour pour se faire enregistrer. L'affluence est forte, aujourd'hui, on devrait dépasser les 800 personnes. Julien Bitege Minko est impatient d'avoir sa nouvelle carte, même si ça fait 6 heures qu'il attend son tour. « Les cartes biométriques, ça fait du bien. Il y a trop de monde, nous sommes là sous le soleil, on essaie de faire avec les moyens du bord. On patiente », constate-t-il.

À l'intérieur, une quinzaine d'agents vérifient l'identité de chacun. L'objectif est d'obtenir un NIP, un numéro d'identification personnel unique de 14 caractères, sésame pour recevoir la nouvelle carte d'identité. Pour cela, il faut fournir empreintes digitales, photo numérique et signature. Davy, l'un des superviseurs, explique : « Ça répond à un réel besoin. Les populations attendaient depuis un certain nombre d'années déjà, et l'engouement est là, les populations ont adhéré au processus. C'est vrai qu'en fin de journée, c'est épuisant, mais lorsqu'on voit autant de monde, ça redonne du peps ».

L'enregistrement prend 5 à 7 minutes. Yvan Ndoumba a hâte de remplacer sa vielle carte qu'il tente comme il peut de protéger depuis 10 ans. « C'est vraiment un soulagement. L'ancienne, elle est vieille, c'est un vieux papier qui est déjà rangé dans mes tiroirs. À chaque fois, il faut le garder précieusement de peur de le perdre. Il arrive, le plus souvent, de faire des copies de l'original », explique-t-il.

La campagne d'enregistrement s'ouvre peu à peu au reste du pays et l'étranger. La production physique des cartes devrait suivre dans un second temps.