Afrique: Forum économique Égypte/Côte d'Ivoire - Des investisseurs égyptiens découvrent le potentiel ivoirien

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a ouvert, le 29 avril à Abidjan, un forum d'affaires.

Renforcement de la coopération Sud-Sud. Une mission multisectorielle Égypte-Côte d'Ivoire business bridge du Club Afrique développement était, le lundi 29 avril 2024, à Abidjan. Organisée par une institution financière, cette plateforme a réuni, pendant une journée, dans un réceptif hôtelier de Port-Bouët, les hommes d'affaires égyptiens clients de la filiale égyptienne d'un groupe bancaire marocain. Ce forum avait pour objectif de favoriser la rencontre avec les opérateurs économiques ivoiriens, afin de déceler les opportunités d'affaires à saisir ensemble.

À l'ouverture du forum, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Il a fait savoir que son pays est en pleine émergence économique, avec un marché en forte croissance et un environnement des affaires de plus en plus attractif. Tout en indiquant que la Côte d'Ivoire dispose de nombreux atouts, notamment une population jeune et dynamique, des ressources naturelles abondantes et des infrastructures en constante amélioration.

Souleymane Diarrassouba a précisé que le gouvernement ivoirien met tout en oeuvre pour créer un environnement favorable au développement des entreprises et à la promotion des investissements. Il a souligné que les entreprises et le marché ivoiriens sont ouverts à tout contrat gagnant-gagnant.

Le ministre égyptien plénipotentiaire, premier secrétaire, par ailleurs président du service commercial du Commerce et de l'Industrie, Yahyla Elwatek Bella, s'est réjoui de l'organisation de ce forum en Côte d'Ivoire. Car pour lui, la Côte d'Ivoire a enregistré, ces dernières années, des performances économiques. Ce qui a fait d'elle le leader économique dans la sous-région ouest-africaine. Il s'est félicité du taux de croissance de 7% annoncé en 2024. Tout en saluant l'excellente relation bilatérale entre la Côte d'Ivoire et son pays, le ministre égyptien a déclaré que cette mission multisectorielle vise à consolider les activités commerciales entre les deux États. «C'est un moment important pour unir nos forces », a-t-il dit.

Pour Mouna Kadiri, directrice du Club Afrique développement, cette plateforme a été une opportunité de concrétisation d'affaires. « Cette mission bilatérale entre la communauté des entreprises égyptiennes, en partenariat avec le ministère du Commerce et de l'Industrie d'Égypte, avait pour objectif de rencontrer leurs homologues hommes d'affaires ivoiriens présents en grand nombre à cette rencontre pour notamment créer des emplois », a expliqué Mouna Kadiri.

Ce forum qui avait pour thème « Un pont d'affaires entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte» a été meublé par des rendez-vous d'affaires, des visites de terrain et un panel : « Invest in Côte d'Ivoire ».

Les participants à cette rencontre ont encouragé les hommes d'affaires à nouer des partenariats.