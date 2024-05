Cameroun: Marc Brys en préparation pour les éliminatoires - Bientôt la liste des présélectionnés dévoilée

Liste des présélectionnés attendue dans les prochains jours

De retour au Cameroun après une tournée européenne fructueuse, le sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys, et ses adjoints se sont attelés à la tâche cruciale de composer la liste des joueurs présélectionnés pour les prochaines échéances de l'équipe nationale. Le Cap Vert et l'Angola seront les adversaires du Cameroun en début juin 2024, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2026.

Un staff uni pour un objectif commun

Dans le laboratoire de l'encadrement technique des Lions Indomptables, l'heure est à la concertation intense. Les cinq techniciens, unis par un objectif commun, mettent à profit leurs expertises respectives pour harmoniser leurs points de vue et constituer la meilleure équipe possible. Cette synergie d'idées et de compétences permettra de sélectionner les joueurs les plus aptes à porter haut les couleurs du Cameroun lors des prochaines rencontres.

Vers une phase d'affûtage intense

Une fois la liste des présélectionnés rendue publique, les joueurs retenus entreront dans une phase d'affûtage intense sous la houlette du staff technique. Le microcycle élaboré par Marc Brys et ses adjoints permettra aux Lions Indomptables de se mettre dans les meilleures conditions physiques et mentales pour aborder les confrontations contre le Cap Vert et l'Angola avec détermination et combativité.

Objectif : victoire et qualification

Les attentes sont élevées pour les Lions Indomptables, qui aspirent à décrocher des victoires lors de leurs prochaines sorties. Une victoire contre le Cap Vert et un bon résultat en Angola leur permettraient de prendre une option importante dans la course à la qualification pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Marc Brys et son staff mettront tout en oeuvre pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles pour atteindre cet objectif.