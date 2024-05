Cameroun: Attaque contre le convoi de Joshua Osih - Tension politique au sud du pays

Le convoi de l'honorable Joshua Osih, député et président national du SDF, a été attaqué par des militants du parti au pouvoir à Akom 2 et Biwong Bulu dans le Sud. Cette attaque, survenue lors de la tournée politique de Osih dans cette région considérée comme un bastion du RDPC, a suscité de vives réactions.

Le SDF a publié un communiqué dénonçant cette attaque et appelant au calme. Selon des témoins sur place, les militants du RDPC auraient bloqué la route, caillassé les véhicules du convoi et proféré des menaces à l'encontre des membres du parti d'opposition.

Cette escalade de violence intervient dans un contexte politique déjà tendu, alors que le Cameroun se prépare pour des élections cruciales. Les tensions entre le SDF et le RDPC ne cessent de s'intensifier, alimentant les craintes de troubles civils dans le pays.

Les autorités locales ont été interpellées pour garantir la sécurité des membres du SDF et pour enquêter sur cet incident. Les observateurs craignent que de telles attaques ne sapent la démocratie et ne compromettent l'intégrité des élections à venir.

Les réseaux sociaux ont été inondés de réactions, avec le hashtag #AttaqueSDF en tête des tendances. Les internautes appellent à la justice et condamnent fermement toute forme de violence politique.

%

Dans un climat déjà électrique, cette attaque contre le convoi de Joshua Osih ravive les tensions et soulève des questions sur la viabilité du processus démocratique au Cameroun.

COMMUNIQUE

Le Ministre du Shadow Cabinet du SOCIAL DEMOCRATIC FRONT en charge de l'information et des Médias, porte à la connaissance des Membres du Parti que, La Tournée Nationale de L'Honorable Chief JOSHUA OSIH, Chairman du SDF engagée depuis le 06 Avril 2024, a connu de sérieuses perturbations ce Dimanche 05 Mai 2024, dans l'exécution de ses étapes d'AKOM II et BIWONG BULU dans la Région du SUD.

En effet, des groupes d'individus se revendiquant militants du Parti du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) et bien identifiés comme tels au vu de leurs tenues vestimentaires, ont érigé de nombreuses barricades sur les divers itinéraires empruntés par la Délégation de Notre Chairman, rendant ainsi davantage difficile le déplacement de sa caravane déjà compromis par le mauvais état des routes, proférant des injures, des propos haineux et discriminatoires, des menaces et autres intimidations de toutes sortes à l'endroit de nos Camarades.

Toutes ces manoeuvres n'ont en rien entamé le moral et la pondération de Notre Chairman et de sa délégation, déterminés qu'il le demeure à aller au bout de son programme, que le retard ainsi causé malgré tout, n'a en aucun cas empêché le déroulé ce jour.

Face à cette situation préoccupante,

Le Ministre du SOCIAL DEMOCRATIC FRONT en Charge de l'information et des Médias,

Engage la responsabilité du Gouvernement quant à la Sécurité de la personne de L'Honorable Chief JOSHUA OSIH et de toute sa Délégation, et sa capacité à prévenir de tels comportements inadmissibles et fortement répréhensibles tout au long de sa tournée en cours;

Appelle tous les Membres du Parti au calme et à la sérénité;

Félicite L'Honorable Chief JOSHUA OSIH pour ses grandes qualités d'Homme d'Etat dont il a su faire preuve face à la furie de ces groupuscules de Compatriotes à la solde de quelques Entrepreneurs du Chaos, Chantres du Tribalisme et Promoteurs des Discours Haineux;

LUI TRANSMET ENFIN LE MESSAGE DE SOUTIEN ET D'ENCOURAGEMENT DE TOUS LES MEMBRES ET SYMPATHISANTS DU SOCIAL DEMOCRATIC FRONT, À POURSUIVRE SEREINEMENT SA TOURNÉE NATIONALE DANS LE BUT DE CONSTRUIRE DAVANTAGE DE PONTS DE DIALOGUE ENTRE TOUS LES CAMEROUNAIS ET TOUTES LES CAMEROUNAISES.

Yaoundé, 05 Mai 2024

(é) NGUIDJOL NGAN

Ministre du Shadow Cabinet SDF, Chargé de l'Information et des Médias