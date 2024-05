Congo-Kinshasa: Une nouvelle Constitution ? Pour l'opposition, Félix Tshisekedi a franchi le Rubicon

Le président Félix Tshisekedi ne s'est pas déclaré contre une éventuelle révision de la Constitution près de cinq mois après les élections générales et à quatre ans de la fin du deuxième et dernier mandat du président. Lors de sa tournée européenne qui l'a conduit en Allemagne, en France et en Belgique auprès des décideurs et de la diaspora, le président congolais a annoncé la mise en place d'une commission qui devrait réfléchir sur une nouvelle Constitution. Une annonce qui inquiète l'opposition et la société civile.

Interroge par des membres de la diaspora à Bruxelles sur une éventuelle modification de la Constitution, le président n'a pas fermé la porte et a déclaré vouloir une Constitution « digne de notre pays ». L'opposition craint déjà que le président puisse ramener à zéro le compteur de ses mandats.

Le député Christian Mwando, qui dirige le groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, y voit « une tentative de troisième mandat et ça on ne peut pas l'accepter et on ne l'acceptera pas. C'est un manque total de leadership. Tshisekedi doit prendre ses responsabilités pour la République et ne pas toujours mettre la faute sur les autres et ne pas mettre la faute sur les textes. Les textes sont clairs, les textes sont bons. Avec une majorité qui est stalinienne, il aurait dû mettre le pays en ordre et il ne l'a pas fait. Il n'a pas à accuser personne ni même la Constitution. »

Jean-Claude Katende de l'Association africaine de défense des droits de l'homme (Asadho), estime que par cette annonce le président a franchi le Rubicon. « Même au milieu de l'union sacrée, il y en a plusieurs qui n'accepteront pas que le nombre de mandats soit changé, que la durée du mandat et le mode de désignation du président change. Ouvrir cette porte donnerait de la légitimité à toute personne qui recourrait même aux moyens non légitimes pour défendre la Constitution »

Depuis son investiture en janvier dernier pour son second mandat, le président Félix Tshisekedi n'a eu de cesse d'imputer à la Constitution le retard dans la mise en place des institutions politiques. Le bureau de l'Assemblée nationale peine à être installé, la Première ministre nommée depuis un mois n'a pas encore dévoilé son gouvernement dont la formation dépend surtout des arbitrages du président.