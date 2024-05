Afrique: Présidentielle - Suivez en direct la journée de vote

La présidentielle tchadienne a lieu ce lundi 6 mai 2024. Près de 8,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner celui qui dirigera le Tchad pour les cinq prochaines années, après trois ans de transition politique faisant suite à la mort de l'ex-chef de l'État Idriss Déby. Un scrutin auquel participe son fils, Mahamat Idriss Déby, qui a dirigé cette transition. Une journée de vote à suive sur RFI.

CE QU'IL FAUT RETENIR

▶ Au Tchad, pays de 18 millions d'habitants, près de 8,2 millions de personnes sont appelées à participer au premier tour de l'élection présidentielle 2024, ce lundi, entre 5h et 16h heure universelle, 6h et 17h heure locale. Un scrutin pour élire le nouveau chef de l'État pour les cinq prochaines années.

▶ Dix candidats sont en lice : Alladoum Djarma Baltazar, Lydie Beassemda, Théophile Bongoro Bebzouné, Mahamat Idriss Déby, Nasra Djimasngar, Brice Mbaïmon Guedmbaye, Mansiri Lopsikreo, Succès Masra, Albert Pahimi Padacké, Yacine Abdramane Sakine.

▶ Près de 26 536 bureaux de vote, dont 90 à l'étranger, sont censés ouvrir ce 6 mai. Les résultats provisoires de ce premier tour doivent être publiés le 21 mai et les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel le 5 juin. En cas de second tour, celui-ci est programmé pour le 22 juin 2024.

▶ Ce scrutin est censé marquer la fin de trois années de transition faisant suite à la mort en avril 2021 d'Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 1990. Mahamat Idriss Déby dirige le pays depuis le décès brutal de son père. Une période marquée par des épisodes de grandes tensions politiques, comme le 20 octobre 2022, jour durant lequel une manifestation contre la prolongation de la transition avait été violemment réprimée.

06h45 : dans un centre de vote du Sud de Ndjamena, le premier votant a mis son bulletin dans l'urne à 05h47 TU

Au centre de vote du carré numéro 11 où se trouvait notre envoyé spécial Esdras Ndikumana depuis ce matin, le vote a commencé avec un peu de retard : le premier votant a mis son bulletin dans l'urne à 6h47, heure locale (05h47 TU). Une vingtaine de personnes avaient voté sur l'ensemble des cinq bureaux de ce centre. Mais, pour le moment, ce n'était pas encore la grande affluence. Pas de queues à ce moment-là devant les bureaux vote - elle s'est ensuite formée, comme l'illustre notre photo - même s'il y avait alors sensiblement plus de monde ce lundi dans ce centre que pour le référendum constitutionnel de 2023. Le vote se déroule dans le calme, même si certains électeurs se sont énervés en pointant la difficulté de retrouver leurs noms sur des listes d'émargement qui n'ont pas été établies par ordre alphabétique.

06h30 : L'Agence nationale de sécurité informatique « met en garde contre une vaste campagne de désinformation »

Dans la nuit du 5 au 6 mai, l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (Ansice) a publié un communiqué où il « met en garde contre une vaste campagne de désinformation visant les citoyens tchadiens [...]. Cette campagne, orchestrée par des auteurs malveillants, cherche à semer la confusion et à manipuler l'opinion publique ». L'Ansice évoque « les risques liés à la propagation de fausses informations, fabriquées de toutes pièces, et portant notamment sur les candidats, les sondages, les résultats électoraux, l'identification des votants, l'intimidation des électeurs, les déclarations manipulées et les fausses nouvelles sur les partis politiques ». L'Ansice exhorte les Tchadiens à « se référer uniquement aux sources officielles telles que » l'Ange.

06h00 : les opérations ont commencé avec un léger retard à Kabalaye

À Kabalaye, dans le centre de Ndjamena, le vote a bien commencé malgré un léger retard au démarrage, quelques 30, 45 minutes environ, contrairement à certains bureaux du quartier Chagoua qui n'auraient toujours pas ouvert, selon les informations de RFI, à ce moment-là. À Kabalaye, tout le matériel est en place : il y a le chef de quartier qui court un peu dans tous les sens pour les tous derniers préparatifs et les électeurs qui commencent à venir petit à petit. Il est encore tôt. À 6h TU, ils étaient devant notre correspondant Carol Valade : à peu près une douzaine étaient en train de chercher leur nom sur les listes. RFI a parlé avec certains d'entre eux, les plus matinaux donc, pour qui voter est un devoir civique. Surtout pour les jeunes, dont c'est l'avenir qui est en jeu, disait l'un d'eux. Tous espèrent que la journée se déroulera sans incident. En tout cas, ici, l'ambiance est bon enfant.

06h00 : À Moundou, les opérations de vote ont commencé

À Moundou, il y a 15 bureaux de vote dans école du nom « Quartier », dans le 2e arrondissement de Ndjamena.

05h45 : dans un centre de vote du sud de Ndjamena, le matériel électoral a été acheminé pendant la nuit

Dans le 6e arrondissement de Ndjamena, dans un quartier sud de la capitale, dans le centre de vote du carré numéro 11, où se trouvait notre envoyé spécial Esdras Ndikumana à l'horaire d'ouverture, les membres des cinq bureaux de vote avaient pris un peu de retard et n'avaient pas encore commencé à 05h30 TU. Tout le matériel électoral a été acheminé pendant la nuit et ils étaient en train de terminer les préparatifs pour débuter les opérations de vote, ce qui était alors imminent. Une dizaine d'électeurs attendaient patiemment de voter. Le calme régnait partout par où notre reporter est passé pour atteindre ce centre de vote et il a pu constater un déploiement important des forces de l'ordre et de sécurité. Forces déployées aux principaux carrefours de Ndjamena.

05h45 : L'Agence de gestion des élections incitent les Tchadiens à sortir massivement pour voter

05h30 : Les principaux enjeux de ce scrutin

Le principal rêve de tous les Tchadiens, selon le sociologue Gondeu Ladiba, est que cette présidentielle soit libre, juste et transparente, pour permettre au Tchad de sortir de la crise politique permanente dans laquelle il est plongé depuis son indépendance, rapporte notre envoyé spécial Esdras Ndikumana. Mais il n'est pas trop optimiste à ce sujet, malgré une campagne qui a suscité un grand engouement populaire, en laissant entrevoir un scrutin plus « ouvert » que les gens ne l'avaient cru au départ.

Une transition verrouillée, des institutions chargées d'organiser les élections dominées par le MPS et ses alliés, ou encore une armée qui veille au grain... Cet universitaire estime qu'il y a un risque « pour que les aspirations de la population soient confisquées ». Autres enjeux de taille : la paix et sécurité alors que le pays est entouré de pays en crise. Le Tchad pourrait plonger dans une nouvelle crise en cas de contestation des résultats, mettent en garde plusieurs spécialistes.

Enfin, manque d'électricité, de l'eau, tout cela sous une chaleur écrasante qui dure depuis plus d'un mois : des Ndjamenois en colère n'en peuvent plus et espèrent du président qui sera élu des solutions à des problèmes qu'ils endurent depuis des décennies. Dans ce pays pétrolier où 42 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et seulement 10 % sont connectés au réseau électrique, tous ont encore à l'esprit la forte augmentation de 40 % du prix de l'essence, qui a entrainé une flambée de prix des produits alimentaires depuis le mois d'avril.

05h10 : Les Forces de défense et de sécurité votaient dimanche

Le vote pour cette présidentielle a en fait débuté dès dimanche pour les forces de défense et de sécurité qui devaient remplir leur devoir sur un seul jour. Pour les nomades, le scrutin est prévu sur deux jours : dimanche 5 et lundi 6 mai.