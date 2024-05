Algérie: Faid appelle les banques à proposer des produits innovants adaptés aux besoins des citoyens

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a appelé, samedi à Alger, les banques et les établissements financiers à proposer des produits bancaires innovants adaptés aux besoins des citoyens, mettant en relief les efforts fournis par l'ensemble des établissements bancaires et financiers pour accompagner les opérateurs économiques et financer l'investissement national, indique un communiqué du ministère.

Cette déclaration est intervenue lors de l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale (AG) de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), sous la présidence de M. Faid, à l'Ecole nationale supérieure d'hôtellerie et de restauration à Alger, en présence du président de l'ABEF et des directeurs généraux des banques, consacrée à la présentation du bilan des activités et des perspectives du plan d'action de l'Association.

L'évènement a été l'occasion pour M. Faid de rencontrer les Directeurs généraux des banques pour évaluer la performance actuelle de ces établissements financiers, ainsi que les perspectives de la situation professionnelle bancaire, précise le communiqué.

A cet effet, il a affirmé que "la promotion de la performance du secteur bancaire est une opération qui se poursuit et se concrétise à travers le développement continu des métiers de la banque et du rôle de l'ABEF, en focalisant sur la modernisation des métiers de la banque en Algérie, étant un espace important de concertation entre les acteurs du secteur des finances et des banques.

Outre les missions confiées à l'Association, relatives notamment au développement des métiers de la banque, à la modernisation des techniques bancaires et des prêts et au développement de la politique de la formation dans le domaine bancaire, ainsi que l'aboutissement à une entente entre les banques sur les règles régissant la profession et l'encouragement de la concurrence à travers la recherche de solutions aux entraves à l'application des bonnes pratiques concurrentielles, M. Faid a salué l'élargissement par l'Association de l'action des commissions techniques dans le secteur des banques et des établissements financiers pour être au diapason du développement et de la modernisation des métiers de la banque, d'autant que le secteur bancaire connait une grande dynamique et un développement important, outre des changements économiques et technologiques profonds.

A cet égard, M. Faid a appelé à "mettre le travail de ces comités au diapason des développements en cours dans le monde, tout en renforçant le rôle de la communication interne et externe afin de faire la promotion des sujets importants concernant le citoyen, dont le thème de la culture financière", estime le ministère.

Le ministre a également mis en avant la contribution de l'Association à l'enrichissement du débat pour actualiser plusieurs lois, dont la loi sur le commerce électronique et la loi monétaire et bancaire, qui ont été adoptées l'année dernière, ainsi que le projet du Code de commerce, étant "un véritable acquis pour le développement du domaine économique sur les plans juridique et règlementaire".

Il a également salué les efforts déployés par toutes les institutions bancaires et financières pour la réussite de l'opération d'ouverture du capital du Crédit Populaire d'Algérie (CPA), fruit d'un travail d'équipe, en tant que démarche nécessaire pour obtenir des résultats positifs au profit de l'économie nationale, rappelant le rôle important des institutions financières et des sociétés de leasing dans le financement et l'accompagnement des opérateurs économiques et le financement de l'investissement national, ajoute le communiqué.

Au terme de son allocution, M. Faid a appelé à intensifier les efforts pour élargir et diversifier le financement de l'investissement et généraliser les opérations de sensibilisation des citoyens dans le cadre de la diffusion de la culture financière, ainsi que de proposer des produits bancaires innovants adaptés aux besoins des citoyens.

Il a également souligné la nécessité d'étendre le réseau bancaire pour une couverture totale de l'ensemble du territoire national, en mettant l'accent sur la généralisation de l'utilisation des moyens de paiement électronique, ainsi que de développer les performances des banques nationales à l'étranger et les services de monnaie électronique pour smartphones, compte tenu de l'importance du projet pour faciliter les opérations de paiement et de transfert dans le but de renforcer l'inclusion financière.