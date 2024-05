Cameroun: MRC réagit aux attaques sur vision4 - Lynchage organisé contre le parti

Le Secrétariat National à la Communication (SENACOM) du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a vivement réagi suite à l'émission "Club d'élites" diffusée ce dimanche 05 mai 2024 sur la chaîne de télévision Vision4. Dans un communiqué rendu public, le SENACOM dénonce une "campagne de diffamation et d'intimidation" orchestrée contre le parti et son président, Maurice Kamto.

"Le MRC a été victime d'un lynchage organisé sur Vision4", fustige le communiqué. "Des appels à la violence et à la haine contre le parti et ses militants ont été proférés par des invités de l'émission, sous le regard complice du présentateur Bony Philippe."

Le SENACOM pointe du doigt l'effet des inscriptions massives sur les listes électorales, qui, selon lui, "donnent des insomnies au régime dictatorial de Yaoundé". "C'est la raison pour laquelle ils se sont sentis obligés de commander cette émission à charge contre le MRC", poursuit le communiqué.

Le SENACOM salue cependant l'intervention du Pr Nkou Mvondo, qui a "incarné la voix de la raison" face aux "dérives verbales" des autres invités. "Cette émission nous a permis de nous rendre compte que notre action est bonne et qu'il faut redoubler d'ardeur et d'engagement", conclut le communiqué.

Le MRC appelle par ailleurs les autorités compétentes à prendre des mesures contre Vision4 et les responsables de cette émission "haineuse et irresponsable". Le parti se réserve également le droit de saisir la justice.

Cette nouvelle attaque médiatique contre le MRC intervient dans un contexte de tensions politiques croissantes au Cameroun. Le parti, qui est l'un des principaux opposants au régime de Paul Biya, est régulièrement victime de harcèlement et d'intimidation.

Les prochaines élections législatives et municipales, prévues en 2025, s'annoncent d'ores et déjà comme un test crucial pour la démocratie camerounaise. Le MRC entend jouer un rôle de premier plan dans cette échéance électorale et compte mobiliser ses militants pour "démocratiser le Cameroun".

« LYNCHAGE ORGANISÉ À VISION4 CONTRE LE MRC

L'effet des inscriptions sur les listes électorales donne des insomnies au régime dictatorial de Yaoundé au point où il se trouve obligé de commander des émissions à charge contre le MRC.

Ce dimanche nous avons assisté en direct sur Vision4 à des appels de mise à mort du MRC avec comme prédicateurs: Dieudonné Essomba, Claude Abe, un certain membre de la société si-vile du nom de Penda ainsi qu'un militant du nom de Manda sous le regard complice du présentateur Bony Philippe. Pour une question sur l'impartialité d'ÉLECAM, ont s'est dans un procès contre le MRC.

Dieu merci, comme partout où le mal sévit, il y a toujours la présence de l'esprit de Dieu pour rappeler que ce que vous faites est mal et cette voix était incarnée par le Pr Nkou Mvondo.

Nous avons eu là l'occasion de nous rendre compte que notre action est bonne et qu'il faut redoubler d'ardeur et d'engagement. Il ne leurs reste qu'à suspendre purement et simplement les inscriptions sur les listes électorales s'ils ne veulent plus voir le MRC sur le terrain de la mobilisation et de la sensibilisation. »